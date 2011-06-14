Cелянская партия Украины 18 июня проведет Всеукраинское селянское вече по вопросам земли

Киев. 14 июня. УНИАН. Селянская партия Украины 18 июня проведет Всеукраинское селянское вече по вопросам земли. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Селянской партии Украины Зиновий ХОЛОДНЮК.

З.ХОЛОДНЮК сообщил, что вече пройдет 18 июня в 10:00 на территории Экспоцентра Украины (бывшая ВДНХ). Основной вопрос, который будет поднят на вече – земельный. Он сообщил, что партию поддержало 5 общественных организаций и на сегодня о готовности присоединиться и поддержать вече заявило около 30 общественных организаций.

Глава Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван ТОМИЧ заявил, что сегодня «ни фермер в доминирующей части, ни сельхозпредприятие, ни собственник личного селянского пая и не личное селянское хозяйство не имеет средств для покупки земли». «Рынок земли (отмена моратория на покупку и продажу земель сельхозназначения – УНИАН) при этих обстоятельствах серьезно подорвет производство продукции, особенно трудозатратных культур, в большинстве регионах Украины», - заявил И.ТОМИЧ.

«Сегодня мы имеем сообщения и телефонные звонки отовсюду, что за свои деньги, не проплаченные, как это уже стало нормой в Украине, люди, селяне, простые фермеры приедут в этот день для того, чтобы сказать свою позицию, высказаться. Мы рассчитываем, что это будет первый шаг к диалогу с властью, поскольку наше задание донести к власти, что мы хотим добра… путем принятия конструктивных решений», - сообщил И.ТОМИЧ.

«Мы выступаем не о том, что «нет рынку земли», это бесперспективно и недальновидно. Мы выступаем с целым пакетом предложений, как к Верховной Раде, так и к Президенту и правительству относительно выработки совместных действий в формировании аграрной эффективной политики», - заявил И.ТОМИЧ.

«Мы будем высказывать свое мнение и направлять после вече принятое решение Президенту, правительству и Верховной Раде», - заявил З.ХОЛОДНЮК.

По его оценкам, в вече примут участие около 5 тысяч человек из разных регионов Украины.