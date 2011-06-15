Тигренок открыл ЖК «Престиж Холл»

9 июня 2011 года состоялось праздничное барбекю по случаю открытия І очереди ЖК «Престиж Холл».

Торжественное мероприятие прошло на территории жилого комплекса в центре Киева на Печерске, и собрало около 1000 человек – состоявшихся и будущих жителей комплекса, партнеров и представителей прессы.

Символичную ленточку разрезала представитель Печерской администрации Пугач Тамара Васильевна. А первым официальным посетителем комплекса стал очаровательный и добродушный тигренок. Его появление на празднике вызвало бурю восторга, умиления и уверенности, что тигр принесет удачу и комплексу, и его жильцам.

Формат вечеринки предполагал неформальное общение, угощение в стиле BBQ и творческую программу на сцене. Гости наслаждались эмоциональным выступлением струнного квартета Asturia, чечеткой от Шерлока Холмса, зажигательным бармен-шоу и виртуозной игрой на хрустальных бокалах от участника шоу «Украина має талант». А песочная анимация окунула зрителей в историю строительства комплекса.

Специально для гостей праздника были организованы тематические площадки с мастер-классами по фэн-шуй организации пространства, по флористике и стильному декору для дома. Мужчины дегустировали эксклюзивные сигары в специальном баре. Не забыл «Престиж Холл» и о детях: рисование, лепка, яркий батут – ни минуты отдыха для самых маленьких!

Одной из главных тем праздника стало открытие продаж 3-й очереди и анонсирование специальной программы защиты инвестиций в жилье. Аккредитив – абсолютно новый вид гарантии для покупателя, разработанный благодаря партнерству с крупнейшим банком страны – «ПриватБанком». Инвесторы в квартиры 3-й очереди теперь могут быть уверены в надежности своих вложений. В случае невыполнения застройщиком своих обязательств, банк возвращает инвестору деньги с начисленными процентами – 11,5% годовых в долларах или евро.

Студия «Арт Канзас», аккредитованная для проведения ремонтных работ в ЖК «Престиж Холл», объявила о старте своей дисконтной программы. Владельцы карточки «Арт Канзас» пользуются льготными условиями на приобретение необходимых для ремонта товаров и услуг.

Также, в рамках мероприятия состоялась презентация главного приза акции "Купи квартиру - выиграй авто!" – Audi A1.

Эффектный фейерверк и огненная надпись «Престиж Холл» только подчеркнули, что лучший комплекс Киева задаёт тон.

www.PrestigeHall.com.ua