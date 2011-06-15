Состав Центрального комитета КПУ на партийном съезде обновится на 35% - Алексеев

Киев. 15 июня. УНИАН. Народный депутат от фракции КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ заявляет, что на 44-м съезде Коммунистической партии Украины, который пройдет в Киеве в Октябрьском дворце 18-19 июня, на 35 процентов будет обновлен состав Центрального комитета партии.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В Центральном комитете практически, я думаю, почти на 35 процентов будут новые люди", - сказал И.АЛЕКСЕЕВ.

Он также отметил, что на съезде также будет переизбран президиум ЦК. В то же время, отвечая на вопрос, следует ли ожидать избрания нового лидера партии вместо Петра СИМОНЕНКО, И.АЛЕКСЕЕВ сказал: "Никаких вопросов в отношении лидера партии у нас нет, он активно работает".

По словам депутата, также в ходе съезда будет заслушан отчет о деятельности партии, внесены изменения в программу партии, будет отредактирован и дополнен партийный устав и пр.

Кроме того, И.АЛЕКСЕЕВ сообщил, что сам съезд "будет достаточно представительским": ожидается прибытие около сорока делегаций из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы, но наиболее многочисленной будет делегация из России во главе с лидером КПРФ Геннадием ЗЮГАНОВЫМ. Всего же, как отметил И.АЛЕКСЕЕВ, в съезде примет участие почти тысяча человек.

"Я уверен, что решение съезда и тот разговор, который состоится на нем, дадут новый импульс развитию партии, и дадут ответы на многие вопросы", - отметил он.