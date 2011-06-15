В Украине проходит первый конкурс-рейтинг “Сучасне бандурне мистецтво”

Киев. 15 июня. УНИАН. Торговая марка фиточаев “Мудрий Травник” при поддержке Национального союза кобзарей Украины, объединения бандуристов-новаторов “Viva, бандуро!” проводят первый в Украине конкурс-рейтинг “Сучасне бандурне мистецтво”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали организаторы конкурса.

Как рассказал креативный директор торговой марки “Мудрий Травник” Алексей ЯКУШЕВ, конкурс начал свою работу в on-line режиме на сайте www.vidnov.org.ua около месяца назад, и на протяжении этого времени для участия в нем зарегистрировалось 25 участников. Он отметил, что каждый исполнитель, желающий участвовать в конкурсе, может зайти на сайт, зарегистрироваться и оставить на этом ресурсе свою звуковую дорожку. В то же время каждый любитель может зарегистрироваться и, послушав треки, поставить свою оценку исполнителю по 5-балльной шкале.

А.ЯКУШЕВ сказал, что целью конкурса является популяризация искусства игры на классической бандуре, а также предоставление бандуре современного звучания, привнесение новых ритмов и привлечение к сотворчеству бандуристов с исполнителями на других музыкальных инструментах. По его словам, приятным является тот факт, что заинтересованность в конкурсе проявили в первую очередь молодые и даже юные исполнители.

Председатель оргкомитета конкурса Анна САЗОНОВА при этом добавила, что важной миссией этого конкурса является популяризация игры на бандуре именно среди молодежи. “Мы хотим показать, что на бандуре можно исполнять не только традиционные произведения, но и вполне модерные”, – сказала она. Председатель оргкомитета рассказала, что конкурс проходит в трех номинациях: лучшее исполнение инструментального произведения, лучшее исполнение вокального произведения, лучшее любительское исполнение. Также есть две возрастные категории: дети (до 18 лет) и взрослые (с 19 лет).

В свою очередь председатель Национального союза кобзарей Украины Владимир ЕСИПОК отметил, что бандура является неповторимым уникальным и очень сложным для овладения музыкальным инструментом. По его словам, в мире есть много известных народных инструментов. Однако такие знаковые из них, как, например, российская балалайка или итальянская мандолина имеют свои менее известные аналоги среди инструментов других народов. В то же время, подчеркнул В.ЕСИПОК, ни у каких других народов нет музыкального инструмента, похожего на украинскую бандуру.

Первые итоги конкурса будут подведены на фестивале искусства трав и бандур “Віднови себе!”, который в 2011 году пройдет на территории фестиваля “Трипільське коло 2011. Повітря” с 30 июня по 3 июля под г. Ржищев Киевской области.