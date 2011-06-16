Киев. 16 июня. УНИАН. Эксперты отмечают тенденцию снижения цен на ноутбуки в Украине с дальнейшим их подорожанием осенью. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель правления Группы компаний «DiaWest-комп’ютерний світ» Анатолий БАЛЮК.

«В этом году очень резко упала средняя цена на ноутбуки. Это существенный тренд», - сообщил А.БАЛЮК. По его данным, до кризиса 2008 года ноутбук в среднем стоил на 10-20% дороже, чем компьютер и монитор, в прошлом году цены на них в среднем сравнялись и составили порядка 5 тыс. грн., а в этом году цены на ноутбук в среднем снизились до менее 4,5 тыс. грн., а за последний месяц – до менее 3 тыс. грн. в среднем.

По словам А.БАЛЮКА, снижение цен вызвано затовариванием складов, которое возникло вследствие политики вендеров по увеличению поставок в Украину. «В конце весны в Украине собралось очень много ноутбуков. В связи с этим дистрибуторы вынуждены продавать их или в ноль, или даже в минус. Они давят на вендеров, те дают компенсации, и в связи с тем, что склад очень перетарен в Украине, резко упали цены», - пояснил А.БАЛЮК.

«Я думаю, что этот период, когда можно воспользоваться возможностью и купить дешево ноутбуки, будет продолжаться до конца августа. За этот период излишки будут распроданы и ситуация выровняется. И, как всегда, и вендеры, и дистрибуторы попробуют отыграть свои убытки. Поэтому осенью следует ожидать повышения цен на ноутбуки», - добавил А.БАЛЮК. По мнению эксперта, рост цен на ноутбуки составит порядка 10%.