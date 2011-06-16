"Молодые регионы" создали дисконтный клуб для студентов-активистов своей партии

Киев, 16 июня. УНИАН. Общественная организация "Молодые регионы" совместно с Имексбанком создали дисконтный клуб для студентов-активистов молодежного крыла Партии регионов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава молодежной организации, народный депутат Украины Андрей ПИНЧУК и и.о. главы правления "Имексбанка" Юрий ГРАМАТИК.

"Идею этого социального проекта мы вынашивали давно, а в октябре прошлого года руководство организации приняло решение о его реализации", - сказал А.ПИНЧУК.

При этом он подчеркнул, что для получения дисконтной платежной карточки "Smartpay" совсем не обязательно членство в Партии регионов. "Наша организация — это общественное объединение. Это молодежная организация, которая популяризует наш бренд и наши идеи, но не предусматривает обязательного членства в партии", - добавил глава "Молодых регионов".

В свою очередь Ю.ГРАМАТИК уточнил, что в настоящее время выпущено около 1 тысячи дисконтных платежных карточек, а до конца года планируется выпустить до 30 тысяч. "В октябре мы приняли предложение "Молодых регионов" о реализации проекта, связанного с дисконтным клубом, платежной картой и карточкой-идентификатором члена организации "Молодые регионы" и за полгода мы успели технологически и идеологически реализовать этот проект", - сообщил он.

По его словам, карточка "Smartpay" позволяет идентифицировать ее владельца, получать банковские переводы, совершать платежи и пользоваться услугами банкоматов и банковских терминалов. "И самое главное — эта карточка позволяет получать скидки в самых различных торговых точках или точках, которые предоставляют услуги", - сообщил Ю.ГРАМАТИК.

В свою очередь директор проекта "Smartpay" от "Имексбанка" Вадим МОИС уточнил, что владельцам карточки будет предоставляться скидка в размере от 5% до 50% в зависимости от вида услуг.