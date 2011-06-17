Пресс-тур "Первая линия обороны Киева. Пояс Славы. Неизвестные факты известных событий" состоялся 16 июня 2011 года в Киевской области. Он проходил в рамках подготовки I Всеукраинского съезда поисковых организаций Украины, который состоится в Киеве 18 июня 2011 года. На съезде ожидается присутствие более 130 членов общественных поисковых организаций из 22 областей Украины, которые объединились и создали Всеукраинское Общественное объединение "Союз" Народная память ".

Как отметил главаоргкомитета съезда Ярослав Жилкин, цель пресс-тура - показать, как сегодня работают официальные поисковые организации Украины, и рассказать, для чего они решили объединиться. "Поисковики сегодня работают без всякой помощи со стороны государства. Поиск останков погибших воинов, реставрация оборонных объектов ведется исключительно на собственные средства энтузиастов.Степень участия государства в этом явно недостаточна. Мы решили создать Всеукраинское общественное объединение, чтобы вывести свою деятельность на качественно новый уровень, наладить сотрудничество с государственными органами, в частности - влиять на изменения в поисковом законодательстве, инициировать принятие государственных и региональных программ по охране историко-культурного наследия и принимать непосредственное участие в их реализации, проводить масштабную патриотически-воспитательную работу среди молодежи. Сохранить память о минувшей войне- это наш моральный долг перед погибшими и перед собственными детьми".

Во время пресс-тура журналисты побывали на недавно восстановленных объектах Киевского укрепрайона, которые почти неизвестны широкой публике. До недавнего времени они были погребены под землей, заброшены и никому не известны. Это, в частности:

- Дот № 181 на выезде из пос. Чабаны, который был взорван во время войны, а в 70-е гг. превращен в мемориал.

- Дот № 180 на территории поселка Вита-Почтовая, который был отреставрирован членами поисковых отрядов "Цитадель" и "Патриот" в течение 2010-2011 годов при содействии и помощи поселкового совета с. Вита-Почтовая. Дот, превращенный в мини-музей, торжественно открыли 9 мая 2011 г. Журналисты узнали об особенностях службы военного расчета дота, его внутреннем устройстве, системе жизнеобеспечения, военной технике и снаряжении, использовавшихся внутри дота.

- Дот № 204 (командный пункт комбата Кипоренко И.Е.). Работы по его расчистке и реставрации ведутся с 2009 года, его также планируется превратить в мини-музей.

- Наиболее известный объект Киевского укрепрайона - дот № 205. Во время войны получил неофициальное название "Малая крепость". Он расположен внутри холма и имеет 375 м подземных ходов и 5 боевых оголовков на 6 станковых пулеметов по периметру холма. Сейчас в 205-м доте ведутся восстановительные работы. Большой проблемой является высокий уровень грунтовых вод, в настоящее время ведется откачка воды, после чего будет проведена реставрация. Открытие комплекса планируется на первую декаду сентября 2011 г.

В лагере поисковиков журналисты стали свидетелями сенсационной находки - прямо на их глазах были найдены останки нескольких советских воинов, которые до сих пор оставались на месте своей гибели. Работы на этом месте продолжаются, поисковики надеются, что хотя бы одного из найденных солдат удастся идентифицировать, а возможно - даже найти его родственников. Такие случаи, к сожалению, немногочисленны, поскольку идентифицировать личность бойца можно только по личному жетоном. А именно они становятся первой добычей мародеров, которые цинично наживаются на памяти погибших и, по сути, второй раз убивают героев, отнимая у них имена.

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