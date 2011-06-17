17 июня в УНИАН состоялась пресс-конференция «О ходе и новинках курортного сезона в Крыму. О ценах и новом подходе к оздоровлению в бархатный сезон (презентация проекта ”Крымский бархатный сезон здоровья”)» . Итоги первого квартала 2011 года и планы на ближайший курортный сезон в Крыму презентовали заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Заруба Дмитрий и заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Псарев Георгий.

По итогам первого квартала 2011 года в Крыму доходы от курортной сферы выросли на треть, а загрузка крымских санаториев в зимний период была на четверть больше, чем в прошлом году.

Благодаря программам оздоровления, событийным программам, а также благодаря готовности отелей и здравниц полуострова к весенним праздникам, Крым принял на 5% больше туристов, чем в прошлом году. Такой рост наблюдается в части организованных туристов (тех, кто прибыл в Крым по путевкам). По состоянию на 1 июня в автономию прибыло организованных туристов на 25 тысяч больше, чем в прошлом году, их количество составило 205 тысяч человек.

По итогам весеннего курортного сезона были определены 20 лучших крымских отелей и санаториев. В состав такого рейтинга не были включены базы размещения, которые держат первенство уже долгие годы. Это сделано для того, чтобы появилась возможность открыть новые имена. Именно поэтому не вошли в этот список такие лидеры, как отель «Бристоль» (г. Ялта), о тель «Ореанда» (г. Ялта), Курортный отель «Пальмира – Палас» (г. Ялта), Г остиничный комплекс «Ялта-Интурист» (г. Ялта) , а также «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Н.И.Пирогова» (г. Саки).

Топ-20 крымских отелей и санаториев, наиболее эффективно отработавших весенний сезон 2011 года:

Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль» (г. Ялта) Гостинца «Астория» (г. Феодосия) Гостиница «Вилла Елена» (г. Ялта) Санаторий «Гурзуфский» (г. Ялта) Гостиница «Звездная» (г. Симферополь) Гостиница «Империя» (г. Евпатория) Гостиница «Керчь» (г. Керчь) Санаторий «Киев» (г. Керчь) Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым»

(г. Алушта) «Крымская Ривьера» (г. Алушта) Гостиница «Лидия» (г. Феодосия) Клинический санаторий «Мисхор» (г. Ялта). Гостиница «Москва» (г. Симферополь) «Специализированный клинический санаторий «Орленок» (г. Евпатория) Республиканский клинический санаторий «Симеиз» (г. Ялта) Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» (г. Судак) «ТЭС Отель» ( г. Евпатория) «Гостиничный комплекс «Украина» (г. Симферополь) Санаторий для родителей с детьми «Черноморец» (Бахчисарайский район) Лечебно-диагностический центр «Юрмино» (г. Саки)

Всего по итогам зимнего и весеннего курортных сезонов, в Крыму отдохнуло более 900 тысяч туристов. По состоянию на 17 июня, количество отдохнувших в Крыму составило 925 тыс. человек.В туристическом потоке по-прежнему преобладают туристы из Украины – 73%, из России – 20%, из Беларуси – 2,5%, Прибалтики – 1,5%, а также туристы из Польши, Германии, Чехии и стран Азии.

Сегодня в Крыму уже продано на весь летний сезон 75% номерного фондаздравниц и отелей. При этом, ценовая политика, несмотря на подорожание продуктов питания и прочих ресурсов, практически осталась на уровне прошлого года.

Наилучшие показатели демонстрируют отели, прошедшие категоризацию. В них даже в зимний и весенний период была достаточно высокая загрузка. По состоянию на начало этого года в Крыму было всего 15 отелей категории 3 и 4 звезды. Сегодня – 27 отелей имеют категорию 3 и 4 звезды, а также открылся первый крымский пятизвездочный отель – «Вилла Елена» в Ялте.

В Крыму всего начитывается более 500 пляжей. Сегодня вход на 207 пляжей - бесплатный. Бесплатными являются все общественные пляжи Крыма. На каждом из них установлена табличка «Пляж общественный. Вход бесплатный». Перечень всех этих пляжей размещен на сайте Министерства курортов и туризма Крыма.

В Крыму ежегодно проходят более 100 крупных фестивалей. Среди них такие как: Джаз-фестиваль (Коктебель), кинофестиваль (Ялта), Фестиваль «Республика «Z» (Сакский район), в «Артеке» состоится детский фестиваль «Новая волна».

Из наиболее масштабных следует отметить финал серии соревнований чемпионата мира по прыжкам в воду «Red Bull». Фестиваль состоится 4 сентября 2011 года в г. Ялте (Ласточкино гнездо).

Также, в Крыму состоится Международный песенный конкурс молодых исполнителей «Крым Мьюзик Фест». В течении 2 конкурсных дней участники исполнят 2 песни: мировой хит и сою песню, презентующую этнокультуру их страны. В фестивале примут участие мировые «звезды», знаменитые артисты из Украины и России. Художественным руководителем фестиваля утверждена российская певица Алла Пугачева. Трансляция музыкального проекта будет осуществляться ведущими телеканалами Украины, России и стран СНГ. Ожидается, что фестиваль посетят десятки тысяч людей. Кроме того, по предварительным подсчетам, телевизионную аудиторию фестиваля составят десятки миллионов зрителей.

В период курортного сезона будут осуществлены десятки новых авиарейсов между Крымом и Киевом, Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Новосибирском, а также такими странами, как Польша, Австрия и Турция.

Сегодня, 17 июня авиакомпания «Белавиа» после трехлетнего перерыва открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Симферополь-Минск.

16 июня свой первый международный рейс совершила российская low-cost авиакомпания «Авианова». Также, в Симферополь совершает регулярные рейсы low-cost компания « WIZZAIR ».

Правительством Крыма готовится пилотный проект по оздоровительному туризму «Крымский бархатный сезон здоровья», который будет реализовываться осенью этого года.

Основная задача проекта – популяризация крымского курортного оздоровления в Украине, России, Прибалтике и Беларуси в осенний период путем предоставления в межсезонье пакета оздоровительных услуг по очень привлекательной цене.

В проекте будут участвовать 4 стороны.

Первая сторона – это порядка 70 санаториев и гостиниц категории от 3 до 5 звезд, готовых обеспечить работу в межсезонье и взявших на себя обязательства обеспечить низкие цены, ежедневную анимацию, специальные оздоровительные программы, а также имеющие отремонтированный номерной фонд.

Вторая сторона – 10 крупнейших туроператоров, способных взять на себя обязательства по гарантиям заполняемости крымских отелей и по вложениям в рекламу, взамен на контракты на 2012 год.

Третья сторона – авиа- и железнодорожные компании, которые обеспечат регулярное сообщение с Крымом в осенний период. Перевозчики, участвующие в проекте, сделают специальное ценовое предложение для туроператоров.

Четвертая сторона – крымская власть, которая вложит порядка 10 млн.грн. бюджетных денег всех уровней в данный проект. Также, крымская власть возьмет на себя функцию координатора этого проекта.

Проект будет реализовываться в 18 регионах Украины, России, Беларуси и Прибалтики. В результате, запланировано, что дополнительно в осенний сезон в Крыму пройдут оздоровление более 200 тыс.чел. Порядка 150 тыс. из них будут граждане Украины.

Пресс-служба Министерства курортов и туризма АР Крым press@crimea.gov.ua



