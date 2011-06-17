Правительство Крыма осенью начнет реализацию проекта по популяризации курортного оздоровления в межсезонье

Киев. 17 июня. УНИАН. Правительство Крыма осенью этого года начнет реализацию проекта по популяризации курортного оздоровления в межсезонье.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН .

«Правительством Крыма готовится пилотный проект по оздоровительному туризму «Крымский бархатный сезон здоровья», который будет реализовываться осенью этого года. Основная задача проекта – популяризация крымского курортного оздоровления в Украине, России, Прибалтике и Беларуси в осенний период путем предоставления в межсезонье пакета оздоровительных услуг по очень привлекательной цене», - сказал он.

По словам Г.ПСАРЕВА, в результате, планируется дополнительно в осенний сезон оздоровить более 200 тыс. чел., порядка 150 тыс. из них будут граждане Украины. “Мы надеемся убедить туристов, что осенью в Крыму санаторное лечение может заменить море. Многие жители Киева и Москвы отметят, что дешевле на зиму перебраться в крымские санатории, чем снимать квартиру в Москве или Киеве, и это на самом деле так, потому что цены в этих санаториях будут от 30 евро в день с 4-разовым питанием и 5-разовыми процедурами”, - заявил Г.ПСАРЕВ.

В проекте будут участвовать четыре стороны. Первая сторона – это порядка 70 санаториев и гостиниц категории от 3 до 5 звезд, готовых обеспечить работу в межсезонье и взявших на себя обязательства обеспечить низкие цены, ежедневную анимацию, специальные оздоровительные программы, а также имеющие отремонтированный номерной фонд.

Вторая сторона – 10 крупнейших туроператоров, способных взять на себя обязательства по гарантии наполняемости крымских отелей и по вложениям в рекламу, взамен на контракты на 2012 год.

Третья сторона – авиа- и железнодорожные компании, которые обеспечат регулярное сообщение с Крымом в осенний период. «Мы уже провели соответствующие переговоры с рядом авикомпаний», - отметил Г.ПСАРЕВ. По его словам, перевозчики, участвующие в проекте, сделают специальное ценовое предложение для туроператоров.

Четвертая сторона – крымская власть, которая вложит порядка 10 млн. грн. бюджетных денег всех уровней в данный проект, среди них 4-миллионный рекламный бюджет Министерства туризма и курортов Крыма. Также крымская власть возьмет на себя функцию координатора этого проекта.

Проект будет реализовываться в 18 регионах Украины, России, Беларуси и Прибалтики. В каждом из регионов будет проведена презентация Крыма, специальное обучение местных турагентов, реклама.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Дмитрий ЗАРУБА, отметил, что поддерживает популяризацию полуострова. “Популяризация Крыма необходима для продвижения имиджа всей Украины, в том числе в СНГ, в Европе. Единственное, что нужно учитывать по разработке программ – это качество предоставляемых для туристов услуг. Если проводить это красной нитью в программах – Крым выйдет в топ-лидеры черноморского побережья”, - сказал он, отметив, что Госслужба со своей стороны будет привлекать Крым к участию в международных туристических выставках.