Киев. 17 июня. УНИАН. В Киеве презентовали спортивный проект «Супер Евро фан-зона на Киевщине».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент группы компаний «Фан-Евро 2012» Игорь КОВАЛЕВИЧ, идея создания большой неофициальной фан-зоны у него появилась после того, как Украина получила право на проведение этого чемпионата.

Он отметил, что на территории официальных фан-зон УЕФА, которые будут расположены в 4 украинских городах - хозяевах Евро-2012, будут иметь право реализовывать свою продукцию только те компании, которые являются официальными спонсорами. В то же время в фан-зоне в Киевской области, создание которой инициировал И.КОВАЛЕВИЧ, смогут работать все компании, которые выразят такое желание и заключат соответствующие соглашения.

По его словам, проект «Супер Евро фан-зона на Киевщине» будет представлять собой комплекс для отдыха и занятий спортом, в который будут входить несколько фан-зон.

Первая из них будет расположена в Обуховском районе Киевской области на берегу Голубого озера, и ее готовность на сегодняшний день уже составляет 30-40%.

И.КОВАЛЕВИЧ сказал, что этот комплекс будет состоять из двух частей. Первая из них будет VIP-зоной и рассчитана на представителей УЕФА, которые приедут в Украину на Евро-2012. Эта территория будет иметь соответствующие удобные апартаменты, будет оборудована бассейнами, спорткомплексом и рядом других привлекательных мест для комфортного отдыха и, в частности, просмотра матчей чемпионата.

На второй части комплекса будут построены дома с комплектации попроще, но со всеми необходимыми удобствами.

Территория комплекса будет оборудована большими экранами, местами для просмотра матчей. И.КОВАЛЕВИЧ отметил, что проект учитывает все возможные потребности болельщиков, включая организацию питания, охрану и пр.

Организаторы планируют кроме фан-зоны в Обуховском районе построить к Евро-2012 еще три подобных комплекса в Яготине, Белой Церкви и Вышгороде.

Ежедневно комплексы смогут принимать до 50 тысяч гостей.

Отвечая на вопросы журналистов, И.КОВАЛЕВИЧ отметил, что проект будет создан исключительно на базе частных инвестиций, и его общая стоимость - около 200 млн. грн. При этом проживание в домах будет стоить около 60-70 долларов для одного лица за ночь.

Он добавил, что планирует, что комплексы будут функционировать и по окончании Евро-2012 как рекреационно-туристические центры.