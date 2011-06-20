Эксперты отмечают несистемность государственной политики Украины по защите прав беженцев

Киев. 20 июня, УНИАН. Эксперты отмечают, что в Украине государственная политика по защите прав беженцев является крайне несистемной.

Об этом сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор Украинского Совета по вопросам беженцев, директор Благотворительного фонда «Рокада» Наталия ГУРЖИЙ.

«Постоянное реформирование структур, которые регулируют вопросы предоставления убежища, продолжается уже 7 лет и привело к отсутствию четкого плана действий для выполнения Украиной международных обязательств, потере профессиональных кадров и невозможности реализовать помощь беженцам в нужном объеме», - сказала она.

Эксперт сообщила, что по данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, количество признанных беженцев, которые проживают в Украине, по состоянию на 1 января 2011 года составляет 2 тыс. 522 человека, количество искателей убежища 2 тыс. 844 человека.

Н.ГУРЖИЙ напомнила, что 8 апреля этого года указом Президента была создана Государственная миграционная служба. Однако, отметила эксперт, новая структура до сих пор находится в процессе формирования.

Н.ГУРЖИЙ также отметила, что 14 июня этого года Верховная Рада рассматривала «системный и качественный» проект закона об основных принципах государственной миграционной политики Украины, но в результате законопроект был отклонен.

Эксперт также отметила, что на сегодняшний день вновь созданная Государственная миграционная служба сталкивается с определенными трудностями, поскольку отсутствует понимание субъектами законотворческой деятельности проблем в целом. «В государстве отсутствует единая миграционная государственная политика», - сказала Н.ГУРЖИЙ.

По словам эксперта, Украинский Совет по вопросам беженцев возлагает большие надежды на вновь созданную Государственную миграционную службу, а также на выполнение ею указа Президента Украины о концепции государственной миграционной политики. «Украинский Совет по вопросам беженцев понимает трудности работы в переходный период и может быть серьезным ресурсом, на который может опираться в своей работе Государственная миграционная служба», - подчеркнула Н.ГУРЖИЙ.

Она сообщила, что Украинский Совет по вопросам беженцев разработал новую стратегию, которая включает анализ существующего законодательства на его соответствие международным стандартам и международному праву в сфере защиты беженцев, осуществления их прав на образование, труд, социальное обеспечение.

Юрист ОО «Южноукраинский центр молодых юристов» Лейла ЖДАНОВА в свою очередь отметила, что на сегодняшний день права беженцев продолжают игнорироваться и нарушаться с того момента, как они попадают на территорию Украины.

По ее словам, основной причиной нарушений со стороны большинства представителей государственных органов является то, что служащие не понимают, кто такие беженцы, и приравнивают их к обычным иностранцам, нелегальным экономическим мигрантам. Л.ЖДАНОВА сообщила, что лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении статуса беженца в Украине, может находиться в процедуре от 3 до 7 лет. Все это время человек находится в неопределенном состоянии, которое значительно ограничивает реализацию его прав и свобод.

Эксперт Датского Совета по вопросам беженцев Диана ГУД отметила, что дети, которые отправляются с родителями из опасных для жизни и развития стран, является не новым явлением для Европы, а Украина столкнулась с такой категорией недавно. По ее словам, свыше 5 лет тому назад появились первые несовершеннолетние, которые попытались попасть в более безопасное место сами, без сопровождения взрослых. Д.ГУД отметила, что, подписав и ратифицировав международные конвенции, которые касаются защиты права на убежище, а также прав детей, Украина создает законодательную базу для работы с такой категорией детей. Однако на практике реализовать права, прописанные в законах, подавляющему большинству подростков без сопровождения взрослых не удается. «Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, Украина обязана учесть лучшие интересы ребенка как основной фактор во всех действиях, которые касаются ребенка. Это значит, что контроль над миграцией никогда не должен превалировать над лучшими интересами ребенка», - сказала Д.ГУД.