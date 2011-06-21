Общественность столицы призывает Киевсовет дать разрешение на создание полноценных органов самоорганизации населения

Киев. 21 июня. УНИАН. Общественные организации Киева призывают Киевсовет дать разрешение на создание полноценных микрорайонных органов самоорганизации населения (ОСН).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель инициативной группы, председатель правления общественного объединения «Самоуправляющаяся община» Инна ПЛОТНИКОВА.

Она напомнила, что общественность, возглавленная ОО «Самоуправляющаяся община», более чем два года отстаивает свои права в сфере защиты зеленых зон, парков, сохранения окружающей среды Комсомольского массива. Это касается экологически-защитной полосы вдоль Броварского шоссе - парка имени Малышко, земли парка «Победа» в Днепровском районе, лесных полян, которые без согласительной документации отведены под действующие автостоянки на улицах Алишера Навои и Миропольская, 33 и тому подобное.

И.ПЛОТНИКОВА отметила, что активисты, поддержанные местными жителями, требуют соблюдения чистоты зеленых участков парков и зеленых зон, на которых расположены торговые сооружения, которые продают алкоголь и табак.

Она заметила, что с этой целью больше двух лет киевляне пытались реализовать свое законное право и в соответствии с законом создать ОСН «Комитет микрорайона «Пробуждение» как наиболее реальный способ влиять на власть и контролировать ее действия.

И.ПЛОТНИКОВА заявила, что долгожданное согласие на рассмотрение отмеченного вопроса депутаты Киевсовета дали и жители Комсомольского массива ждут сессии Киевсовета с 7 по 14 июля, чтобы получить разрешение.

В свою очередь, юрист “Самоуправляющейся общины”, председатель организации “Киевляне объединяемся” Александр ДЯДЮК заметил, что во время сессии также планируется рассмотреть новое положение об органах самоорганизации населения.

В то же время, по его словам, проектом этого положения планируется установить количественные показатели, при условии которых является возможным создание ОСН.

А.ДЯДЮК отметил, что таким образом местная власть пытается создать “карманные микрорайонные ОСН”, которые не будут иметь реального влияния на ситуацию в столице.

“Власть заявляет, что пытается упростить систему ОСН через усовершенствование Порядка инициации, предоставление разрешения, избрание и легализацию органа самоорганизации населения в Киеве и Типового положения об органах самоорганизации населения. Но в действительности это осложняет процесс получения разрешений микрорайонным ОСН”, - сказал юрист.