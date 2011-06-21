Киев. 21 июня. УНИАН. 2-7 июля в Украине состоится первый международный трофи-марафон по маршруту Киев – Шацк.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы II этапа Чемпионата Украины по трофи-рейдов «Украина Трофи» (Ukraine Trophy) - президент Ассоциации развития внедорожных видов спорта, руководитель комитета по трофи-рейдам ФАУ Сергей ОСАДЧИЙ, президент НОК Украины Сергей БУБКА, народный депутат, участник соревнований, призер первого тура Чемпионата Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель наблюдательного совета частного акционерного общества «Металл Юнион» Руслан ЦЫПЛАКОВ.

По словам организаторов, 2011 год стал переломным в развитии внедорожных видов спорта в Украине, ведь впервые проводится полноценный чемпионат страны, а его этап обещает стать самым масштабным соревнованием в истории трофи-рейдов как по сложности, длительности и длине маршрута, так и по уровню организации и количеству участников.

Участники пресс-конференции особо подчеркнули, что «Украина Трофи» пройдет в живописных местностях украинского Полесья по так называемой северной границе, а вековые леса, коварные болота, множество рек и речушек – станут наилучшей «ареной» для внедорожных соревнований, поскольку не только сложность маршрута привлекает организаторов и участников трофи-рейда - пейзажи, памятники истории и архитектуры, древние легенды прародины славян станут неотъемлемой составляющей «Украина Трофи», девизом которых является «Познай Украину!». Каждая остановка на пути трофи-рейда будет представлять собой чрезвычайно интересный туристический объект.

Говоря о собственном опыте участия в таких соревнованиях, В.ЯНУКОВИЧ, в частности отметил, что до прошлого года – пока сам не начал заниматься этим видом спорта, «к своему стыду, не знал, что наша страна такая красивая». «И все то, что я увидел в прошлом году, захотелось вывести на принципиально новый уровень», - добавил он.

«К сожалению, в нашей стране не развит местный туризм, а люди привыкли мыслить стереотипами о том, что где-то за границей лучше. А наша страна – самая красивая, и это нужно развивать и показывать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что развитие внутреннего туризма – одна из целей проведения соревнований. «Украина Трофи» – это бренд, который нужен для того, чтобы развивать Украину», - сказал он.

В свою очередь, С.БУБКА заявил, что Национальный Олимпийский комитет поддерживает разнообразные соревнования, в том числе этот экстремальный вид спорта, где выступают очень сильные люди.

«Для этого спорта нужно иметь настоящий бойцовский, спортивный характер и гармонично взаимодействовать с природой. Однозначно мы поддерживаем эту инициативу, поскольку сегодня для Украины и украинской нации очень важный фактор – сохранение здоровья, и к спорту, к физической активности нужно привлекать как можно больше молодежи, как и к особенному, гармоничному отношению к природе», - отметил президент НОК, добавив: «Украину необходимо открывать для всего мира, и именно такими соревнованиями мы можем многое сделать для популяризации Украины в мире».

С.ОСАДЧИЙ отметил: «Мы презентуем Украину перед международными участниками, и надеемся, что в последующем эти соревнования станут крупнейшими в Европе – у нас большие и амбициозные планы. Мы хотим, чтобы наши гонки вошли в одну линейку с такими большими проектами, как серия Дакар».

Его поддержал Р.ЦЫПЛАКОВ, который подчеркнул: «Мы хотим выйти на концепцию европейского чемпионата. Наша страна очень богата рельефами, имеет многих гор, лесов, озер. Всем известен Париж-Дакар или Шелковый путь, так почему бы не провести в Украине Ukraine Trophy на европейском или мировом уровне?».

Кроме того, по словам С.ОСАДЧЕГО, «Украина Трофи» задает новые стандарты проведения подобных соревнований: жесткие требования к безопасности автомобилей и участников, экологическая ответственность - марафон состоится на территории 3-х заповедников при безусловном соблюдении экологических правил регламента, обязательной уплате всеми участниками стандартных экологических взносов. Кроме того, всем участникам соревнований организаторы предложили сделать добровольный экологический взнос на развитие Национального природного парка «Шацкие озера».

Также организаторы гонок рассказали, что трасса «Украина Трофи 2011», которая проходит по маршруту Киев-Шацк и пролегает через три заповедника - Полесский, Ровенский и Шацкий, является самым жестким и самым длинным участком в Украине, одной из самых сложных в СНГ. Соревнование уникально как по длине маршрута - 1200 км, так и по продолжительности - 7 дней. «Украина Трофи» проводится в 8 категориях - от стандартных полноприводных внедорожников, до подготовленных автомобилей, квадроциклов, мотоциклов.

Призовой фонд составляет 500 тысяч гривень, и будет распределен среди победителей во всех категориях.

Торжественный старт международного трофи-марафона состоится на столичном Майдане Незалежности 2 июля в 10.00. Организаторы и спонсоры обещают настоящий парад внедорожников и концерт рок-звезд. В тот же день в 15.00 в районе мототрассы в Пирогово состоится первый этап соревнований - Пролог.

Справка УНИАН. «Трофи-рейд» - соревнование по преодолению бездорожья, в котором, как правило, принимают участие внедорожные автомобили, мотоциклы и квадроциклы. Основное отличие трофи-рейдов от других автомобильных соревнований: чтобы выиграть, экипаж должен одновременно выполнить несколько заданий: пройти спецучасток (маршрут по бездорожью) в определенное регламентом время и выполнить ряд специальных заданий на каждом этапе.

Принимая во внимание, что автомобили для трофи-рейдов нуждаются в специальной подготовке, которая часто делается силами самих участников гонок, или же в специальных мастерских, можно утверждать, что трофи-рейды - наиболее интересные и самые сложные автомобильные соревнования, которые являются носителем настоящего спортивного духа и образцом активного образа жизни.