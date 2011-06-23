ВР должна срочно выполнить рекомендацию КС и ввести четкий порядок использования Государственного флага - Костенко

Киев. 23 июня, УНИАН. Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что Верховная Рада должна срочно выполнить рекомендацию Конституционного Суда и вести четкий порядок использования Государственного флага.

Об этом Ю.КОСТЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Красный флаг: политические игрушки власти».

Он напомнил, что на минувшей неделе Верховная Рада направила на доработку законопроект «О Государственном флаге Украины», внесенном два года тому назад народными депутатами от УНП.

«УНП доработает высказанные юридическим управлением Верховной Рады замечания и на следующей пленарной неделе мы опять внесем законопроект «О государственном флаге Украины», которым будет четко регламентирована процедура использования флага и других государственных символов», - сказал он.

По убеждению Ю.КОСТЕНКО, это является абсолютно необходимым шагом, поскольку даже после соответствующего решения КС в некоторых городах Украины, в частности в Луганской области, красные флаги вывешиваются наравне с государственными флагами Украины. «Поэтому такая ситуация является абсолютно антиконституционной и антизаконной, но, с другой стороны, законом нужно установить, где, при каких обстоятельствах, на каких зданиях, в каких кабинетах должен использоваться Государственный флаг Украины, как и другие государственные символы, которыми является Государственный герб и Государственный гимн Украины», - добавил он.

Ю.КОСТЕНКО также отметил, что УНП приветствует решение КС об отмене официального использования красного флага.

«УНП приветствует это решение. То, что вчера спокойно прошел день во Львове и практически во всех других городах Украины, является подтверждением того, что УНП своевременно отреагировала на эту угрозу сепаратизма в Украине, и решением КС эта угроза сепаратизма на сегодняшний день по крайней мере приостановлена», - сказал народный депутат.

Он отметил, что знаменем победы может быть только сине-желтый Государственный флаг Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Конституционный Суд объявил решение о том, что использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Соответствующее решение было принято по представлению Ю.КОСТЕНКО.

Вместе с тем КС в своем решении предлагает Верховной Раде законодательно установить порядок использования государственных символов Украины, в частности, Государственного флага Украины.