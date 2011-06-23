За последние полтора года ситуация с пытками задержанных и заключенных в Украине обострилась - правозащитники

Киев. 23 июня. УНИАН. Правозащитники констатируют, что в Украине за последние полтора года ситуация с пытками и плохим обращением в милиции и пенитенциарной системе обострилась.

Об этом сказал сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «26 июня – Международный День защиты жертв пыток».

Он отметил, что по данным социологических исследований, проведенных в 2009-2010 годах, оценочное количество пострадавших от незаконного насилия в милиции в 2010 году составило 780-790 тысяч, в 2009 - 604 тысячи человек. «Это значит, что каждые 40 секунд в милиции происходит акт незаконного насилия», - сказал Е.ЗАХАРОВ. Он напомнил, что в 2010 году в учреждениях милиции погиб 51 человек, а по состоянию на 20 июня 2011 года 26 погибших.

По словам Е.ЗАХАРОВА, у некоторых следственных изоляторах, прежде всего в Киеве, Харькове, Донецке, Симферополе, Днепропетровске, наблюдаются пытки условиями содержания. Правозащитник сообщил, что в Лукьяновском СИЗО находится около 4 тысяч обвиняемых в совершении преступлений при наличии 2 тысячи 900 мест.

Он также напомнил, что по международным стандартам на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра площади, по украинскому закону - 2,5 м. кв., то есть наблюдается нарушение на уровне закона. «Сами условия пребывания в таких камерах просто невыносимо, и это ни что иное, как истязание условиями содержания», - сказал он.

Е.ЗАХАРОВ отметил, что проблема переполненности следственных изоляторов только частично связана с финансированием системы учреждений содержания под стражей. По словам правозащитника, в намного большей степени эта проблема зависит от идеологии и системы уголовного правосудия относительно содержания под стражей обвиняемых.

Он также отметил, что работники правоохранительных органов «списывают» нераскрытые убийства на других людей, применяя пытки, чтобы получить признание в совершении преступления. «Таких случаев, к сожалению, достаточно много», - добавил Е.ЗАХАРОВ.

Представитель Харьковской правозащитной группы, адвокат Аркадий БУЩЕНКО считает, что ГПУ должна считать одной из своих главных задач - преодоление пыток в правоохранительных органах и пенитенциарной системе. «Я не вижу препятствий для какого-либо прокурора провести эффективное расследование пыток. Если такое расследование будет проводиться эффективно, если виновные будут наказаны на систематической основе, я думаю, что это будет мощным сигналом правоохранителям, что этого не нужно делать», - сказал он.

По убеждению А.БУЩЕНКО, высшие судебные инстанции должны сформулировать свое отношение к использованию доказательств, добытых с применением пыток. «Это должно быть четко выраженное отношение, в любом виде, в частности, резолюции, постановлении пленума. Если они систематически будут отменять решения низших судов, которые построены на незаконно полученных доказательствах, это будет также очень сильный сигнал низшим судам. Если такие доказательства не будут приниматься, никто не будет пытать», - добавил он.