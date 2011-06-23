СБУ с начала года изъяла контрабанды на 87,8 млн. грн.

Киев. 23 июня. УНИАН. Служба безопасности Украины (СБУ) с начала года изъяла в ходе открытых уголовных дел по контрабанде товаров и материальных ценностей на общую сумму 87,8 млн. грн.

Об этом сообщил в четверг, 23 июня, в ходе круглого стола в УНИАН, посвященного борьбе с коррупцией в таможенной сфере Украины, начальник 4-го управления ГУ СБУ по борьбе с коррупцией Игорь БАЙДУКОВ.

Всего, по его информации, с начала этого года СБУ ликвидировала 46 каналов контрабанды, возбуждено 131 уголовное дело. Осуждено 73 субъекта, причастных к организации и осуществлении контрабанды.

По информации И.БАЙДУКОВА, в течение 2010 г. и первого полугодия 2011 г. по материалам органов и подразделений СБУ относительно таможенников было возбуждено 83 уголовных дела, осуждено 5 таможенников. По фактам служебных проверок в 2011 г. за нарушение присяги уволены с занимаемых должностей 25 государственных чиновников, 7 понижены в звании, на 12 сотрудников государственной таможенной службы наложены дисциплинарные взыскания.

Для сравнения, по информации И.БАЙДУКОВА, на протяжении 2006-2009 гг. против таможенников было возбуждено 207 уголовных дел.