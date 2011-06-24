Киев. 24 июня. УНИАН. Украинские книгоиздатели заявляют о бездействии государства в борьбе с книгопиратством.

Об этом было заявлено участниками пресс-конференции в УНИАН на тему: «Бумажная и электронная контрафактная книжная продукция как угроза существованию легального национального книгоиздания».

«Государство, делая вид, что ничего не происходит, что это электронное и традиционное пиратство находится вне его компетенции, фактически уничтожает само себя… Все меньше и меньше творческих людей, которые тратят время для того, чтобы сделать какую-то литературу, понимают, что эта литература мгновенно превращается в продукт, который ничего им не приносит, и поэтому прекращают работать», - сказал на пресс-конференции президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей (УАИК) Александр АФОНИН.

По его словам, УАИК направленно обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием разобраться с сайтами, которые размещают у себя книжную продукцию, электронный контент, который принадлежит конкретным и реальным издательствам.

В УАИК находятся заявления 15 издательств с требованием предоставления помощи в решении проблем о несанкционированном копировании и размещении в системе интернет учебников, пособий для средней, для высшей школы, художественной литературы.

«К сожалению, уже прошло 2,5 месяца после обращения в Генпрокуратуру, но никаких официальных действий и конкретных мероприятий по отношению к нарушителям закона Украины об авторском праве и смежных правах до сих пор не применено, - сказал А.АФОНИН, - Нам Генеральная прокуратура сообщила, что наше обращение отправлено в Министерство внутренних дел для принятия мер. Но, какие меры принимаются, что они предусматривают, и когда мы получим конкретный результат, к сожалению, нет информации».

По его словам, УАИК также обратилась к министру внутренних дел провести круглый стол по обсуждению этих вопросов, но ответа на данное предложение пока нет.

А.АФОНИН также подчеркнул, что издательства сами инициируют судебные дела по отношению к пиратам, но собрать доказательную базу по таким фактам – дело довольно сложное и затратное.

«УАИК понимает, что самостоятельно, без соответствующей поддержки со стороны государства в лице Генпрокуратуры, СБУ, МВД ликвидировать это позорное, в глазах всего цивилизованного мира, явление мы не сможем, поэтому обращаемся к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ в просьбой, наконец-то отреагировать на жалкое положение украинской книги вообще и на существующие нарушения Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» в частности, что является причиной огромных материальных убытков отрасли и государства, имиджа Украины в глазах цивилизованного мира», - говорится в пресс-релизе УАИК.