Киев. 24 июня. УНИАН. С 11 по 26 июня в Украине проходит велотур «Украина без сирот», в котором принимают участие усыновленные дети, дети из приемных семей, их родители и воспитанники интернатов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Альянса «Украина без сирот» Руслан МАЛЮТА.

По его словам, цель акции - обратить внимание общественности на проблему детей-сирот и предложить эффективные пути ее решения.

В.МАЛЮТА сообщил, что две команды участников, одна из которых будет стартовать из Восточной Украины (г. Мариуполь), а вторая - из Западной (с. Доманово), проедут на велосипедах полторы тысячи километров, чтобы встретиться в Киеве.

Президент благотворительного фонда «Пилигрим» Геннадий МОХНЕНКО сообщил, что участники велопробега хотят этой акцией призвать украинцев открыть сердца и двери домов для детей, которые нуждаются в родителях. Они также хотят призвать власти создать благоприятные условия для усыновления и реформировать систему интернатов. «Мы верим, что наша страна может и должна стать государством, в котором все дети будут жить в семьях», - сказал он.

Всего в велопробеге участвуют 45 детей.

Заместитель директора Государственного департамента по усыновлению и защите прав детей Аксана ФИЛИПИШИНА отметила, что с 2007 года ситуация в Украине в вопросе усыновления кардинально изменилась. «Если в 2007 году из 3,5 тыс. ежегодно усыновленных детей 2,5 тыс. усыновлялись за границу, то, начиная с 2007 года, ситуация кардинально изменилась. Сегодня ежегодно 2,5 тыс. детей усыновляются гражданами Украины и все меньше усыновляются иностранными гражданами», - сказала она.

По словам А.ФИЛИПИШИНОЙ, благодаря мерам, направленным на поддержку семьи, количество детей, от которых отказываются матери в роддомах, ежегодно уменьшается. «По сравнению с 2007 годом эта цифра уменьшилась вдвое. Если в 2007 году приблизительно мы наблюдали более 1,5 тыс. отказов, то в 2010 г. было почти 750 отказов», - сказала она.

Сегодня участники акции вручат обращение от Альянса «Украина без сирот» Президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру, в котором обращают внимание на наиболее актуальные проблемы в сфере защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

«Ситуация с детьми-сиротами является одной из острейших социальных проблем нашего общества. Мы убеждены, что для ее эффективного решения нужны совместные и скоординированные действия общественности и государственных структур», - говорится в обращении.

Авторы обращения выражают обеспокоенность, что за 20 лет независимости Украины так и не появилась национальная стратегия, которая бы определяла общее виденье и единый комплексный подход к обеспечению прав детей в государстве.

Альянс «Украина без сирот» подчеркивает в обращении необходимость срочно создать благоприятные условия для развития национального усыновления, особенно это касается детей старшего возраста и детей с особыми потребностями. Кроме того, нужна политическая воля для направления курса государства на переход от интернатного к семейному воспитанию детей-сирот. Также необходимо предоставить возможность благотворительным и общественным организациям эффективно осуществлять деятельность в сфере защиты детей.