Бывшая жена народного депутата Власенко инициирует изменения в законодательство по защите прав детей при разводе родителей

Киев. 1 июля. УНИАН. Бывшая жена народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО Наталия ОКУНСКАЯ инициирует изменения в законодательство по защите прав детей при разводе родителей.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Судьба детей при разводе родителей в Украине: где искать справедливость?».

“К сожалению, на своем личном примере, а также на примере многих других историй, с которыми меня познакомили за последние три года, я поняла, что необходимо с этим что-то делать. И уже наступило время каким-то образом начать защищать наших детей. Я пришла сюда как мать четырех детей, которая не один год пытается добиться справедливости в отношении к своим детям. Мой бывший муж Сергей ВЛАСЕНКО, который так много на сегодняшний день говорит о морали и справедливости, нарушил права собственных детей. И я уже на протяжении более двух лет пытаюсь каким-то образом с этим бороться”, - заявила Н.ОКУНСКАЯ.

По ее словам, С.ВЛАСЕНКО отобрал у детей “все”, и в частности, жилье. “Потом он отсуживал у меня детей на протяжении двух лет и, отсудив старшую дочку, в конечном результате от нее отказался, – написал официальный отказ от своего отцовства”, - утверждает Н.ОКУНСКАЯ.

Она объяснила, что после развода подписала “мировое” соглашение с С.ВЛАСЕНКО, поскольку боялась его мести. “Передо мной стоял человек, который был в одном лице и депутатом, и заместителем налоговой администрации, и бизнесменом, и адвокатом, который неоднократно угрожал, что расправится со мной в судах”, - сказала Н.ОКУНСКАЯ.

“Я ничего не хочу для себя... Кроме элементарных алиментов родной дочке Полине и справедливого решения всех вопросов в отношении ребенка”, - отметила бывшая жена С.ВЛАСЕНКО.

Она призвала украинок объединяться и бороться за права собственных детей. “Я предлагаю создать общественную организацию по защите прав детей, которая будет заниматься вопросами прав детей. И в обязательном порядке необходимо изменить наше законодательство, которое нарушает эти права”, - сказала Н.ОКУНСКАЯ.

Она объяснила, что эти изменения должны быть направлены на то, чтобы ребенок после развода родителей был материально обеспечен. “Нужно внести долю ребенка в раздел имущества, и таким образом отец делит имущество не с матерью, а с матерью и ребенком. Я бы хотела, чтобы в алименты внесли часть заграничных счетов, хотела бы, чтобы были установлены обязательные законы о минимуме алиментов каждому ребенку”, - сообщила Н.ОКУНСКАЯ.

По ее словам, женщины должны вместе требовать от государства эти законодательные изменения, потому что проблема становится очень масштабной. “Ежедневно я получаю письма, сообщения, звонки. Женщины просят о помощи, и немногие знают, в каком аду они живут, когда сами воспитывают ребенка. Если женщина посвятила себя семье, своему мужу, своему ребенку, то при разводе шансов выжить у нее уже нет...”, - заявила Н.ОКУНСКАЯ.

Она намерена собрать подписи женщин, истории их жизни и разводов и обратиться в органы власти, чтобы добиться внесения изменений в законодательство. “Я не хочу решать проблемы каждой женщины отдельно. Я хочу выделить основные проблемы и достучаться с этим к власти. Я очень надеюсь, что нас услышат”, - добавила Н.ОКУНСКАЯ.

Она отметила, что мораль в обществе начинается с отношения к детям. “А если мы говорим о политике, то политик должен подавать пример, а не заниматься беспределом. И, наверное, нужно наказывать... По моему мнению, ВЛАСЕНКО не политик, потому что политик так себя не ведет”, - считает она.

Бывшая жена С.ВЛАСЕНКО попросила не связывать ее сегодняшнее заявление с тем, что сейчас он является защитником лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО. “Просто у меня закончились все мои суды по детям, которыми я была занята. Получив все решения в отношении детей, я перешла к следующему этапу. То, что это совпало с нынешним процессом... Я не буду выбирать время для решения своих вопросов. Я просто буду действовать поэтапно, как я считаю нужным...”, - сказала Н.ОКУНСКАЯ.