Продолжение летней программы «КИНО: Женский Стиль»

«Артхаус Трафик» представляет:

В четверг, 23 июня, летняя программа кино по-женски, о женщинах, но не только для женщин «КИНО: Женский Стиль», организованная совместно с ТМ Kotex, продолжилась в украинском прокате сразу двумя фильмами: захватывающей любовной ретроспективой под звуки музыки разных эпох ХХ века «Женщина и мужчины» Клода Лелюша (кинотеатры «Киев», «Жовтень», «Флоренция») и пронзительной драмой о женском счастье «Отпусти» Катрин Корсини с великолепной Кристин Скотт Томас в главной роли (кинотеатр «Киев»).

«Отпусти» (Partir), Франция, 2009. Режиссер: Катрин Корсини, в ролях: Кристин Скотт Томас, Сержи Лопес, Иван Атталь, Бернар Бланкан, Аладин Райбел, Александр Видал, Дейзи Брум.

Номинация на Премию «Сезар»-2010 в категории «Лучшая женская роль» (Кристин Скотт Томас).

Сюзанн – жена успешного хирурга, мать двоих детей. Она живет в роскошном особняке и ведет размеренный образ жизни. Однообразие начинает ее угнетать, и она решает вернуться к врачебной практике. Муж нанимает нелегала из Испании для ремонта ее докторского кабинета. Добрый, чуткий и приветливый,Иван начинает нравиться Сюзанн. Ее жизнь рушится на глазах. Но захочет ли она отказаться от обеспеченной привычной жизни ради обманчивого женского счастья?

«Любовь, даже самая сильная, может разбиться о быт и материальные проблемы. В картине показаны две крайности – роскошная жизнь без любви и любовь в нищете. Именно благодаря этому контрасту фильм «Отпусти» полон переживаний, страстей и самыми разнообразными проявлениями человеческого характера (иногда не лучшими из них)», - написала об этом фильме газета Le Monde.

«Женщина и мужчины» (Ces amours-là), Франция, 2010. Режиссер: Клод Лелюш, сценарий: Клод Лелюш, Пьер Уттерховен, в ролях: Одри Дона, Доминик Пиньон, Рафаэль, Жиль Лемар, Анук Эме

Фильм-открытие 32 Международного Московского кинофестиваля

Главная героиня Ильва вспоминает свою бурную молодость и всех мужчин, которых она любила. Под звуки музыки ХХ века, перед ее глазами проносятся пять главных любовных романов ее жизни – все ее любимые были непохожи друг на друга, но каждый из них оставил неизгладимый след в ее судьбе. Ведь, возможно, не Бог создал женщину – может быть, женщина сама создает себя заново каждый раз, когда влюбляется.

«Этот фильм я хотел сделать всю свою жизнь. Я писал сценарий 40 лет. Однажды, прочитав в Торе, что когда-то у нас у всех будет право на пять великих любовей в своей жизни, я решил снять об этом кино», - рассказывает Клод Лелюш, режиссер фильма.

География фестиваля: г. Киев (кинотеатры «Киев» (ул.Большая Васильковская,19), «Жовтень» (ул.Константиновская, 26), «Флоренция» (пр. Маяковского, 31), а также - Одесса, Днепропетровск, Харьков, Львов, Донецк. Расписание фильмов уточняйте на сайтах кинотеатров.

Дополнительная информация о проекте здесь.

Генеральный партнер проекта: ТМ КОТЕХ

Организатор проекта: компания «Артхаус Трафик».

Медиа-партнеры: Макси ТВ, Просто радио, Cosmopolitan, Top10.ua, Ivona.bigmir.net, oKino.ua