Киевская IT-компания SL Global Service «дарит» клиентам по полмиллиона

Компания SL Global Service, которая входит в международный ITC-консорциум Intecracy Group, запустила 29 июня на украинском рынке свою новую услугу — «Бизнес-почту» по модели SaaS. Отныне у предпринимателей появилась возможность не покупать дорогостоящие IT-решения для бизнеса, а платить лишь за реальное время работы с ними.

«Бизнес-почта» представляет собой систему коллективной работы, основанную на технологии MS Exchange Server, со встроенной системой приема и отправки электронных писем, общими и индивидуальными календарями, а также общими задачами и контактами всего предприятия. Ранее эта услуга была доступна лишь для крупного бизнеса по причине сложности внедрения и высоких начальных затрат. Теперь же, по словам директора компании SL Global Service Александра Кариченского, предприятию не нужно тратить порядка полумиллиона гривень, которые ранее требовалось вложить в IT инфраструктуру для грамотной организации бизнес-процессов.

«Развертывание собственной инфраструктуры для организации работы корпоративной системы обмена информации стоит очень дорого по ряду причин», — говорит А.Кариченский. Так, необходимо потратить деньги на серверное оборудование, каналы связи, лицензионное программное обеспечение (в том числе и антивирусы) и зарплаты штата IT-специалистов, которые будут поддерживать всю инфраструктуру в рабочем состоянии. Только начальные расходы на IT для компании из 200 человек составят порядка 60 тыс. долл. «Фактически, таким организациям мы «дарим» эти деньги, а сэкономленные средства они могут потратить на развитие бизнеса», — подчеркивает А.Кариченский.

Технология MS Exchange Server стала доступной для малого и среднего бизнеса благодаря тому, что ее предоставляют по «облачной» модели SaaS (от англ. Software as a Service – сервис как услуга). Суть SaaS заключается в том, что оказывающая услугу компания (сервис-провайдер) берет на себя все заботы о функционировании сервисов коллективной работы и электронной почты на собственном оборудовании, а предприниматель-клиент платит лишь небольшой ежемесячный платеж (абонплату). При этом сервис-провайдер SL Global Service (входит в консорциум Intecracy Group) обеспечивает клиента бесплатным доступом к современному лицензионному программному обеспечению.

Что «умеет» Exchange Server

Система коллективной работы и обмена сообщениями «Бизнес-почта», основанная на технологии MS Exchange Server, позволяет компаниям малого и среднего бизнеса решать практически все коммуникационные задачи.

Во-первых, вне зависимости от количества почтовых ящиков, у сотрудников компании есть возможность создавать и поддерживать общий контактный лист. Например, если один сотрудник в отпуске, все его контакты остаются в системе — его коллега в случае производственной необходимости может легко найти необходимого партнера или клиента.

Во-вторых, всем пользователям доступен единый календарь — эта функция полезна и для рядовых сотрудников, и для руководителей. Первые имеют возможность самостоятельно планировать рабочий день и вести деловой ежедневник. А вторые — осуществлять оперативный контроль, вносить коррективы и регулировать производственную нагрузку подчиненных.

В-третьих, в решение «Бизнес-почта» входит крайне необходимая для эффективного бизнеса функция «Задачи». Ее суть в том, что руководитель отдела или компании ставит перед конкретным сотрудником рабочую задачу, которая приходит по почте, работник отмечает стадии выполнения задания, а руководитель при этом в любой момент может видеть статус выполнения.

Очень важно то, что решение на базе Exchange позволяет повысить эффективность и производительность рабочего процесса за счет того, что организован мобильный доступ к корпоративной почте. Войти в нее можно с помощью любого устройства, подключенного к Интернету: персонального компьютера, ноутбука, мобильного телефона, смартфона или КПК. Технология работает по принципу «Push email» — сервер доставляет почту сразу же после ее появления (как бы «выталкивает»), не ожидая пока почтовый клиент произведет процедуру синхронизации. На практике это означает, что электронные сообщения приходят на телефон с такой же скоростью, как смс-ки, либо быстрее.

При этом полностью исключены ситуации, когда по техническим причинам теряются данные: все изменения обязательно сохраняются в системе. А высокая степень защиты от несанкционированного доступа позволяет клиентам Exchange не опасаться за сохранность конфиденциальной информации. За администрирование оборудования и программного обеспечения отвечают высококвалифицированные специалисты, а встроенные функции защиты от вирусов и спама обеспечивают усиленную защиту корпоративной системы обмена сообщениями.

Экономика «облачных» сервисов

Представляя новую услугу компании SL Global Service, А.Кариченский подчеркнул, что начальные вложения для использования услуги равны «нулю», а сами услуги стоят недорого (затраты из расчета на одного сотрудника составляют от 15 грн. в месяц). Благодаря такой ценовой политике, «облачными» сервисами может воспользоваться любой бизнесмен — от владельца крупного предприятия с многотысячным коллективом, до частного предпринимателя с 5-ю наемными сотрудниками.

Присутствовавший во время презентации нового сервиса член наблюдательного совета консорциума Intecracy Group Антон Марреро отметил, что «Бизнес-почта» позволяет четко спланировать затраты предприятия на IT-решения. Заказывая «облачную» услугу, предприниматель может самостоятельно регулировать затраты на IT. Например, если в июне-августе в компании работает 50 человек, а к сентябрю их число снижается до 25, можно в любой момент уменьшить объем услуги и платить вдвое меньше, а затем, при увеличении штата, вновь увеличить объемы затрат на IT. Это дает возможность четко планировать бюджет — непредвиденные расходы исключены.

«Запустив «облачные» сервисы, компания SL Global Service сделала доступным для малого и среднего бизнеса то, что ранее считалось прерогативой лишь очень крупных компаний, — продолжает А.Марреро, — подключившись к «Бизнес-почте» предприниматели сразу же переходят на новый уровень развития бизнеса, повышая свою конкурентоспособность на рынке в разы».

Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо заполнить и отправить заявку в службу технической поддержки компании SL Global Service. Сегодня компания предлагает бесплатное месячное тестирование решения!

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Три варианта подключения к «Бизнес-почте»

1. Перевод корпоративной почты на услугу «Бизнес-почта». Если компания не имеет собственной легальной коммуникационной системы или она морально устарела, а покупка или модернизация невозможна по финансовым или иным соображениям, то, воспользовавшись услугой «Бизнес-почта», предприятие автоматически решает все проблемы с коммуникациями. Решение не требует капитальных затрат на программное и аппаратное обеспечение, поиска специалистов, времени на разворачивание, службы поддержки и т.д. Компания получает доступ к почте, календарям, задачам и контактам в течение 1 дня с момента подачи заявки. Существующая почта обычно может быть перенесена в новые ящики при помощи экспорта/импорта в почтовом клиенте.

2. Перевод на «Бизнес-почту» отдельных рабочих групп компании. Если компания уже имеет систему корпоративной почты и в то же время работает с внешними рабочими группами, создаваемыми на время проектов, то предоставление доступа сотрудникам таких групп в свою сеть с точки зрения безопасности не рекомендуется. С другой стороны, для обеспечения эффективной работы проектной группы компания должна обеспечить доступ к системе обеспечения взаимодействия для всех своих сотрудников. В таком случае использование сервиса «Бизнес-почта» является наилучшим выходом. Проектные группы получают доступ к коммуникационному решению бизнес-класса, при этом оставаясь внешними по отношению к центральной инфраструктуре компании. Кроме того, компания-клиент получает возможность оптимизировать затраты на подобные услуги. Количество используемых почтовых ящиков может варьироваться по мере старта новых или закрытия закончившихся проектов.

3. Интеграция с активным каталогом компании. Этот вариант используется, если компания – клиент, помимо использования сервиса «Бизнес-почта», желает обеспечить единый центр управления своими пользователями. В этом случае специалисты компании SL Global Service производят дополнительные работы по связыванию Active Directory клиента с AD хостинговой системы. Такое связывание производится, используя продукт Microsoft Identity Life Cycle Manager , и осуществляется как отдельный проект в рамках подключения клиента к сервису. Как результат, клиент продолжает осуществлять централизованное управление пользователями. А все изменения в центральном AD (изменения пароля, данных пользователей, добавление и удаление пользователей) синхронно отображаются как в клиентской инфраструктуре, так и в списке пользователей клиента на хостинг-платформе.