Зварич предлагает в проекте Уголовно-процессуального кодекса ограничить срок ареста человека двумя месяцами

Киев. 29 июня. УНИАН. Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ предлагает в проекте Уголовно-процессуального кодекса, который начала разрабатывать группа специалистов еще во времена его руководства Министерством юстиции, ограничить срок ареста человека двумя месяцами.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, презентуя законопроект.

"Нельзя держать человека под стражей бессрочно. В моем законопроекте этот срок - максимум два месяца. Если следователь не может подписать за этот срок обвинительное заключение - закрывай производство", - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ заметил, что нынешняя украинская система криминальной юстиции направлена исключительно на наказание, что является рудиментом советских времен. По его словам, согласно статистическим данным, из общего количества уголовных дел, которые рассматриваются судами, лишь 0,2-0,3% имеют оправдательный приговор, по всем остальным выносятся обвинительные. "Между тем, во времена сталинских репрессий оправдательных приговоров было 10%, а во времена Российской империи – 40%", - заметил Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, разработанный проект УПК имеет достаточно много изменений и новаций. В частности, вместе с традиционным процессуальным равенством сторон обвинения и защиты предлагается усиление судебного контроля над защитой соблюдения прав человека путем введения должности следственного судьи, который будет контролировать все стадии досудебного процесса, и в случае выявления нарушений иметь право закрывать производство; создание института присяжных, которые будут определять - назначать дело к рассмотрению или нет, а другие присяжные будут принимать участие в судебных процессах, и выносить приговор путем консенсуса, а не большинством голосов.

Кроме того, в проекте предлагается предоставить безоговорочное право человеку на защиту, право на молчание, право знать, кто давал показания, право на перекрестный допрос свидетелей, право на достоинство личности.

Также проект, по словам Р.ЗВАРИЧА, предусматривает сужение количества правоохранительных органов, которым предоставляется право следствия с четким разграничением компетенций. Так, предлагается создать Национальное бюро расследований, национальную полицию, военную полицию, а деятельность СБУ сузить исключительно до защиты государственной безопасности, отняв от нее функции борьбы с коррупцией, контрабандой и тому подобное.

Всего же, как сказал Р.ЗВАРИЧ, разработанный проект УПК содержит 641 статью, в основу которых положены так называемые англо-саксонские принципы криминальной юстиции, которыми пользуются многие западные страны.

"Уровень демократии в стране определяется уровнем соблюдения норм процессуального кодекса, чего в Украине не наблюдается", - отметил Р.ЗВАРИЧ.