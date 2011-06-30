С 1967 года корпорация Daewoo - одна из крупнейших южнокорейских финансово-промышленных групп, известная во всем мире, успешно работает во многих сферах бизнеса и постоянно развивает новые, такие как автомобилестроение, судостроение, тяжелая промышленность, производство стали, электроника и многие другие. В 2010 году корпорация Daewoo открыла новое направление – производство шин, которые теперь представлены на рынке Украины.

При производстве шин корпорация Daewoo опирается на весь накопленный опыт в области высоких технологий, использует самое современное оборудование и лучшие материалы. Основной принцип, которым руководствуется Daewoo – отличные эксплуатационные характеристики при оптимальной цене. Каждая шина Daewoo – это гарантия качества от мирового бренда.

Уже вступила в силу и набирает обороты всеукраинская программа «Грузовые шины DAEWOO. Тест-драйв», присоединиться к которой могут все заинтересованные компании, чтобы на практике подтвердить высокое качество грузовых шин. Все участники программы «Грузовые шины Daewoo. Тест-драйв» приобретают шины по специальной цене, получают ценные подарки от корпорации Daewoo и участвуют в розыгрыше призов от компании «Технооптторг» – эксклюзивного импортера корпорации Daewoo в Украине!

Грузовые шины Daewoo будут оцениваться по следующим критериям: комфортность езды, управляемость, эффективное торможение, ходимость.

Более подробную информацию о программе «Грузовые шины Daewoo. Тест-драйв», а также промежуточные и итоговые результаты вы можете узнать на сайте www.daewoo-tyres.com.ua, по телефону: 0-800-300-001 или у специалистов в филиале компании «Технооптторг» по адресу:

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Запорожье, ул. Космическая, тел. (0612) 96-40-92

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