Конкурс журналистских работ «Уличные победы»

Проект «Профилактика ВИЧ/ИППП и пропаганда здорового образа жизни среди детей улицы» объявляет конкурс на лучшую опубликованную/отснятую журналистскую работу «Уличные победы».

В конкурсе могут принимать участие журналисты из всех регионов Украины.

От журналистов-участников ожидается освещение истории одной или группы уличных детей, а также людей, которые им помогли. История должна описывать достижения детей, или истории небезразличия к ним.

Героем журналистской работы должен стать уличный ребенок, который, невзирая на сложности и опасности жизни на улице, спасает себя, улучшает свою жизнь, ищет возможности изменить свою жизнь к лучшему. Героем работы также может быть человек или несколько людей, которые обнаружили неравнодушие к таким детям и помогли им преодолеть жизненные трудности.

На конкурс принимаются только те работы, которые были опубликованы/продемонстрированы в средствах массовой информации Украины в период проведения конкурса.

Победитель конкурса будет определяться путем голосования членов комиссии конкурса: представителей «СПИД Фонда Восток-Запад», Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Центра экстренной помощи детям.

Подведение итогов конкурса состоится с 13 по 23 сентября.

Журналистам-победителям конкурса будут вручены ценные призы: цифровые диктофоны, а главному победителю – современный ноутбук.

Адрес для подачи электронных версий опубликованных статей и контактов авторов: svitlana_valko@afew.org

Конкурсные работы принимаются с 1 июля до 12 сентября 2011 года включительно.

Коротко о проекте

С целью улучшения ситуации относительно здоровья и благополучия безнадзорных детей и молодежи, МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад» совместно с Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи открыли Центр экстренной помощи детям и молодежи, которые живут и работают на улице или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Основной целью деятельности Центра экстренной помощи является улучшение доступа детей и молодежи, живущим и работающим на улице, к медицинским, психологическим и социальным услугам, с целью снижения риска передачи ВИЧ-инфекции и заболеваний, которые передаются половым путем, а также формирования здорового образа жизни среди этой группы.

«СПИД Фонд Восток-Запад» готов предоставить возможность ознакомиться с деятельностью Центра экстренной помощи в Киеве, помочь в общении с уличными детьми и предоставить необходимую информацию.

Для получения более детальной информации обращайтесь:

Светлана ВАЛЬКО

специалист по связям с общественностью «СПИД Фонда Восток-Запад»

svitlana_valko@afew.org

МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад»

ул. Саксаганского, 30, кв.9.

Киев 01033, Украина

Тел /факс: +38 (044) 287-20-26, 289-27-34

www.afew.org