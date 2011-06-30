На фестивале «Хрустальный ангел» была представлена самая высокая в мире прическа в форме Эйфелевой башни

Киев. 30 июня. УНИАН. На Х Международном фестивале парикмахерского искусства, моды и дизайна «Хрустальный ангел» была представлена самая высокая в мире прическа в форме Эйфелевой башни, созданная мастерами Киевской академии парикмахерского искусства.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН первый проректор академии, президент Конфедерации СМС-САТ Украина, председатель оргкомитета фестиваля, инженер-конструктор рекордной прически Александр ЛУБЯНСКИЙ.

По его словам, прическа была высотой 7 метров 70 сантиметров.

Как сказал А.ЛУБЯНСКИЙ, для создания прически было сплетено 250 м тоненьких косичек и 100 м ажурных кос. Для украшения прически было использовано 500 декоративных камней.

Он сообщил, что этот рекорд зафиксирован представителем Книги рекордов Украины.

На фестивале, который проходил в Киеве в апреле, был установлен еще один рекорд – создана самая объемная прическа (5,8 кубометров).

Ректор академии, главный редактор журнала «Локон», кандидат психологических наук Светлана ЛУБЯНСКАЯ отметила, что очень важно, что у студентов есть возможность воплощать свои творческие идеи и видеть результат. Она отметила, что академия занимается подготовкой специалистов творческих специальностей, в частности, дизайнеров прически, макияжа, дизайнеров одежды.

“Для нас главное - развитие творческих способностей наших студентов”, - сказала С.ЛУБЯНСКАЯ и добавила, что именно при подготовке к фестивалю они “развивают и умение работать в команде, и ответственность за результат своего труда, и развитие креативности”.

По словам проректора академии, арт-директора фестиваля «Хрустальный ангел», директора модельного агентства «Beautiful models» Ирины БОРЩ, кульминационным мероприятием фестиваля стало гала-шоу “Париж, я люблю тебя”.

По ее словам, на фестивале была представлена “и высокая мода, и арт-искусство прически, где переплетались хореография, дефиле, пантомима”.

“Все эти образы разрабатывались с осени студентами и преподавателями Киевской академии парикмахерского искусства”, - отметила она.

Как сказала И.БОРЩ, за 4 дня фестиваля зрители увидели “свыше 400 авторских перспективных и арт-образов”, а для демонстрации созданных образов было привлечено свыше 300 моделей и свыше 40 танцоров и артистов. Она добавила, что свое творчество продемонстрировали свыше 400 парикмахеров, 150 визажистов, 35 дизайнеров одежды, в конкурсах приняли участие 210 человек.

И.БОРЩ также сообщила, что “для выполнения причесок для шоу-программы использовано 150 флаконов или 75 литров лака для волос, около 10 тысяч булавок и 5 тысяч невидимок, а также использовано около 220 пакетов или 22 кг искусственных волос”.

Как сообщила И.БОРЩ, следующий фестиваль состоится 19-22 апреля 2012 года.

Заведующий кафедрой дизайна Киевской академия парикмахерского искусства, креативного директор и тренд-стилиста Конфедерации СМС-САТ Украина Алиса ФИЛИМОНОВА добавила, что при подготовке коллекций к фестивалю “было взято четыре тренда”, актуальных в сезоне «весна-лето-2011» – нью-милитари, мегаполис, стиль «темная жемчужина» и «этностайл».