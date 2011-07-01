Гостиницу “Лейпциг” в Киеве обещают ввести в эксплуатацию в мае 2012 года

Киев. 1 июля. УНИАН. Гостиница “Лейпциг” на углу улиц Прорезной и Владимирской в Киеве обещают открыть в мае 2012 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, на которой презентовали общественную инициативу «Вернем Киеву историческое лицо», сообщил генеральный директор компании - владельца гостиницы ISTIL Management Вадим НОЗДРЯ (компания оказывает финансовую поддержку инициативе).

Он отметил, что ІSTIL Management работает над реконструкцией указанного здания более двух лет. Непосредственно строительные работы на объектов ведутся год.

“Когда я увидел краткую историческую справку с перечнем тех лиц, которые в начале ХХ века имели отношение к зданию гостиницы “Лейпциг”, – они там жили, останавливались, собирались и проводили общественные мероприятия - я, честно говоря, почувствовал свою определенную недообразованность в этом вопросе. Я даже не мог себе представить, что все эти люди могли бы в один период времени в одном и том же месте собраться... И это место – это был известный нам дом на углу улиц Прорезная и Владимирская”, - сказал В.НОЗДРЯ.

По его словам, в связи с этим дизайнерам, работающим над реконструкцией здания, поставлена задача “для сохранения духа этого дома” использовать образы этих выдающихся людей во внутренней отделке, в интерьерах гостиницы и номеров.

“Памятник истории не теряет свой статус. Он тщательным образом охраняется и будет сохранен”, - заверил В.НОЗДРЯ.

В частной собственности ISTIL Management здание гостиницы “Лейпциг” находится с середины 2009 г. Из коммунальной собственности дом был отчужден значительно раньше и изменил нескольких владельцев.

“Первое, что мы сделали, - это зафиксировали здание таким образом, чтобы оно никуда не «поехало», потому что им никто не занимался более 10 лет. До конца этого года фактически вся строительная часть нового сооружения площадью 19 тыс. кв. метров будет закончена. Просчитанная дата введения гостиницы эксплуатацию в мае следующего года будет соблюдена”, - сообщил гендиректор компании.

По его словам, это будет новая современная гостиница. “Это немного больше, чем четыре, и немного меньше, чем пять звезд. Потому что мы не делаем акценты на роскошь и, соответственно, на цену пребывания в гостинице”, - заметил В.НОЗДРЯ.

Он добавил, что стоимость всех работ по реконструкции здания составляет более 30 млн. долларов без НДС. В гостинице будет 173 номера.

По словам генерального директора, много времени ушло на проектирование, потому что было большое количество проблем инженерно-технического характера, и только после их решения начато строительство.

“Все архитектурные элементы фасада здания, которое собственно является объектом охраны, будут сохранены. К сожалению, во время предыдущих реконструкций, которые проводились еще в 1990-х годах, они были несколько изменены, по сравнению с первоначальным проектом архитектора Шимона Цуга, но будут восстановлены. Команда реставраторов, которая у нас задействована, имеет огромный опыт, если их допустили к такой жемчужине, как Михайловский собор. Поэтому они у нас очень добросовестные”, - сообщил В.НОЗДРЯ.

По его словам, еще в прошлом году компания подписала договор с уполномоченным агентом по размещению официальных групп УЕФА о размещении в “Лейпцигу” гостей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Кроме того, В.НОЗДРЯ отметил, что компания заинтересована в получении от Европейского банка реконструкции и развития кредита на строительство гостиницы. “Мы не будем отрицать нашего большого желания в том плане, чтобы ЕБРР действительно приобщился к этому проекту. Такого кредита еще не было. Сегодня мы строим за собственные средства”, - сообщил В.НОЗДРЯ.

Ранее СМИ сообщали, ЕБРР может предоставить ISTIL Group кредит на 27 млн. долларов США на реконструкцию гостиницы "Лейпциг" в Киеве. Совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 12 июля.

Справка УНИАН. Дом на ул. Прорезная, 24/39 был построен в 1900 году, и до 1917 года в нем находилась кондитерская "Маркиза", а часть комнат занимали меблированные номера "Палермо". В советское время в здании открылся двухэтажный ресторан "Лейпциг", а с начала 90-х годов прошлого века здание пустовало.

Известно, что в свое время в доме, где будет открыта реконструированная гостиница “Лейпциг”, останавливались Федор Шаляпин, Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Серж Лифар, Александр Довженко, Михаил Грушевский, Казимир Малевич, Игорь Сикорский.

ISTIL Group принадлежит британскому бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммаду ЗАХУРУ. Основными направлениями инвестиций ISTIL являются медиа, недвижимость, кинопроизводство и кинодистрибуции, промышленное производство и экологические проекты.