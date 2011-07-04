«Альфа-Банк» и «Эльдорадо» выпустили кобрендовую карту Visa

Киев. 4 июля. УНИАН. «Альфа-Банк» и «Эльдорадо» презентовали выпущенную в рамках совместного проекта кобрендовую карту Visa, работающую по дебетно-кредитной схеме.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор департамента продуктов для физических лиц «Альфа-Банка» Екатерина ВИННИЦКАЯ, новая кобрендовая карта Visa дает ее держателю возможность пользования программой лояльности сети потребительской электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и предоставляет доступ к кредитной линии «Альфа-Банка». Кредитный лимит по карте составляет 2-20 тыс. грн.

Она сообщила, что оформить кобрендовую карту, которая получила название «Прибуткова картка з кредитом», можно как в магазинах сети «Эльдорадо», так и в отделениях «Альфа-Банка». Решение о размере кредитного лимита принимается банком индивидуально для каждого клиента. При оформлении нужны только паспорт и ИНН, справка о доходах не требуется. Стоимость оформления карты — 29 грн. (взимается при первом использовании лимита). Срок действия карты - 2 года. По карте предусмотрен льготный период уплаты процентов — 45 дней.

Е.ВИННИЦКАЯ также сообщила, что при оплате по карте товаров в сети «Эльдорадо» и других торгово-сервисных предприятиях Украины на бонусный счет держателя карты начисляется определенный процент от потраченной суммы. Так, оплачивая покупки картой Visa «Прибуткова картка з кредитом» в сети «Эльдорадо», клиенты получают бонус в размере 3,3% от стоимости покупки и бонус в размере 1% от «Альфа-Банка». Таким образом, бонус составляет как минимум 4,3%. Оплачивая по карте покупки в любом другом торгово-сервисном предприятии Украины, потребитель получает на прибыльный счет 1% от ее стоимости. Средства бонусного счета держатель карты может потратить по своему усмотрению в магазинах сети «Эльдорадо».

Директор блока потребительского кредитования «Альфа-Банка» Марина ДУТЛОВА отметила, что после кризиса произошло изменение поведения клиентов при выборе и покупке бытовой техники. Так, если до кризиса обычно клиенты посещали 2-3 магазина для выбора товара и потом делали покупку в одном из них, то теперь после посещения 1-2 магазинов большинство клиентов все же отдают предпочтение приобретению товара через Интернет.

Маркетинг-директор «Эльдорадо» Антон ВАСИЛЕВСКИЙ подтвердил, что после кризиса покупатели стали более требовательны, что повысило конкуренцию между игроками рынка торговли бытовой техникой. Такая ситуация вынудила продавцов создавать условия, при которых удастся сохранить уже имеющихся клиентов и создать фундамент для привлечения новых.

«Удержать старого клиента в несколько раз дешевле, чем привлечь нового», - подчеркнул А.ВАСИЛЕВСКИЙ.

М.ДУТЛОВА сообщила, что реализация проекта «Эльдорадо», «Альфа-Банка» и Visa началась 18 апреля, при этом уже за 2,5 месяца удалось достичь значительных результатов.

«За неполных 80 дней мы сформировали портфель больше 50 млн. грн. ...это объемы, сопоставимые с продажами в кредит одной крупной сети, которая попадала бы в ТОП-3 продавцов бытовой техники и электроники», - отметила директор блока потребительского кредитования «Альфа-Банка».

В целом М.ДУТЛОВА отметила, что рынок потребительского кредитования, в частности объемы кредитования покупки бытовой техники, уже достигли докризисного уровня и продолжают увеличиваться.

Так, по ее информации по итогам января-мая 2011 года общий объем кредитов, выданных украинскими банками на приобретение бытовой техники, составил около 400 млн. долл.

«Мы ожидаем до конца года увеличения еще на 30% от указанной суммы», - сообщила М.ДУТЛОВА.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 28,473 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 23,878 млрд. грн., обязательства - 25,338 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - 3,135 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2011 года увеличил прибыль в 6 раз против показателя аналогичного периода 2010 года - до 2,4 млн. грн.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Компания «Эльдорадо» – крупный представитель рынка розничной торговли в сфере бытовой техники и электроники. Первый магазин компании был открыт в 1999 году в Киеве. В данный момент функционирует 70 магазинов в 34 городах Украины средней площадью 0,9–1,5 тыс. кв. м.

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.