Проект по созданию Государственного земельного банка Украины вышел на финишный этап - глава Госземагентства

Киев. 4 июля. УНИАН. Проект по созданию Государственного земельного (ипотечного) банка Украины вышел сегодня на финишный этап.

Об этом заявил сегодня во время круглого стола в УНИАН, организованного Институтом украинской политики, глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

По его словам, впоследствии данный банк наверняка станет единственным оператором на рынке земли.

По информации С.ТИМЧЕНКО, работа Государственного земельного банка будет направлена на поддержку мелкого и среднего бизнеса. В частности, по его словам, кредитная ставка банка не будет превышать 8%. С.ТИМЧЕНКО также сказал, что банк будет выдавать беспроцентные кредиты на те проекты, "в которых заинтересовано государство".

«Как можно оставить крестьянина на месте, в отсутствии крепостного права? Естественно, заинтересовать его материально», - отметил С.ТИМЧЕНКО. По его словам, этому и будет способствовать работа земельного банка.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с законопроектом "О рынке земель" планируется, что Государственный земельный банк будет предоставить льготные кредиты для покупки сельхозземель фермерами.