Киев. 4 июля. УНИАН. «Укрзализныця» до конца года решит вопрос с внедрением тестовых полигонов для применения электронных накладных при международных грузоперевозках. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Главного коммерческого управления "Укрзализныци" Владимир ИВАЩУК.

«Учитывая позитивные результаты по внутренним перевозкам в электронном виде, у нас уже есть определенные договоренности с российскими железными дорогами относительно создания рабочей группы и наработки технических, правовых основ для внедрения в тестовом режиме при осуществлении международных перевозок между Россией и Украиной электронных безбумажных технологий», - сказал он.

По его словам, однако, есть проблема с признанием цифровых ключей (электронных подписей) в другой стране. «Основная проблема, которая здесь существует — это возможность использования одних и тех же ключей электронной цифровой подписи, их ратификация и признание центрами сертификации Украины и удостоверяющими центрами РФ. Если мы до этого дойдем, то я думаю, что уже до конца этого года мы будем иметь какие-то практические результаты по внедрению тестовых полигонов», - отметил В.ИВАЩУК.

По его словам, в РФ уже используются цифровые подписи для перевозки по электронным накладным. «Мы на постсоветском пространстве вторые, кто внедряет эту систему безбумажных технологий. В ряде европейских стран также применяются такие технологии», - сказал он.

По словам В.ИВАЩУКА, «Укрзализныця» также ведет работу с Организацией содружества железных дорог (ОСЖД) относительно подключения к таким технологиям.

«В Организации содружества железных дорог мы также сейчас выступаем с инициативой активизации работ по внедрению этих технологий уже с подключением и Украины к ряду европейских стран. Думаю, также на протяжении года будут наработаны материалы для того, чтобы говорить уже о каких-либо практических идеях», - сказал он.

Справка УНИАН. С 1 июля 2011 года “Укрзализныця” перешла с бумажного на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.

В основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которой будет удостоверяться электронная накладная. Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза.

Электронный документооборот осуществляется с помощью автоматизированной системы - АС «Клиент УЗ». Первое оформление, при котором весь необходимый документооборот осуществлялся в электронном виде с помощью системы «Клиент-УЗ», произведено 1 июля в Запорожской области между станциями «Кушугум»-«Запорожье-Левое» Приднепровской ж.д.

«Система «Килент-УЗ» разработана таким образом, что каждый из ее пользователей сможет не только почти в 10 раз сократить время оформления грузов, но и дистанционно отслеживать его движение. «Укрзализныця» рассчитывает на ежегодную экономию в 5 млн. грн. за счет отказа от применения бумажных бланков.