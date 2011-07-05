«ТОП-10 украинских парламентариев» возглавили Ключковский, Королевская и Ляшко - исследование

Киев. 5 июля. УНИАН. «ТОП-10 украинских парламентариев» возглавили Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (фракция НУ-НС), Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция "БЮТ-Батьківщина") и Олег ЛЯШКО (внефракционный).

Такие результаты аналитического исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал председатель Комитета "Равенство возможностей" Александр ЧЕКМЫШЕВ.

"Рейтинг депутатов составлялся по критериям поданных и принятых законопроектов, а также по количеству выступлений в Верховной Раде с трибуны и с места", - пояснил А.ЧЕКМЫШЕВ.

По его словам, выводы исследования делались на основе информации, обнародованной на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Председатель Комитета "Равенство возможностей" добавил, что в "десятку" самых эффективных парламентариев также попали Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Народной партии), Сергей ТЕРЁХИН (фракция "БЮТ-Батьківщина"), Сергей КИВАЛОВ (фракция Партии регионов), Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов), Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС), Петр СИМОНЕНКО (КПУ) и Арсений ЯЦЕНЮК (НУ-НС).

По словам А.ЧЕКМЫШЕВА, лидерами по количеству поданных и принятых законопроектов стали Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ (560 проектов законов подано и 501 - принят), С.КИВАЛОВ (324/191), представитель «БЮТ-Батьківщини» Виктор ШВЕЦ (397/115) и О.ЛЯШКО (79/17).

Эксперт добавил, что по количеству выступлений с парламентской трибуны рейтинг возглавляет Ю.КАРМАЗИН (1038 выступлений).

Следующие места заняли Александр ЧОРНОВОЛЕНКО (496), Михаил ЧЕЧЕТОВ (417), О.ЗАРУБИНСКИЙ (346), Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ (291), Григорий СМИТЮХ (276), Вячеслав КИРИЛЕНКО (163), О.ЛЯШКО (163), Н.КОРОЛЕВСКАЯ (148), П.СИМОНЕНКО (109), А.ЕФРЕМОВ (98), С.ТЕРЁХИН (79) и А.ЯЦЕНЮК (47).

По количеству выступлений с места в ТОП-10 вошли Ю.КАРМАЗИН (4127 выступлений с места), В.ЧОРНОВОЛЕНКО (1103), М.ЧЕЧЕТОВ (836), Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ (585), О.ЗАРУБИНСКИЙ (569), О.ЛЯШКО (489), Г.СМИТЮХ (381), С.ТЕРЁХИН (294), А.ЕФРЕМОВ (259), П.СИМОНЕНКО (244), Н.КОРОЛЕВСКАЯ (196), В.КИРИЛЕНКО (189) и А.ЯЦЕНЮК (76).

По активности в области новых медиа определилась лишь тройка лидеров: Леся ОРОБЕЦ, Анатолий ГРИЦЕНКО и О.ЛЯШКО.

На "Доску "передовиков" попали члены фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Сергей КИЙ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ и Юрий ЧЕРТКОВ.

"Эти депутаты не подали ни одного законопроекта", - отметил А.ЧЕКМЫШЕВ.

По словам эксперта, в исследовании учитывались данные лишь по итогам восьмой сессии Верховной Рады Украины VI созыва.