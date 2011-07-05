Привлечение новых акционеров в «Дельта Банк» Николаем Лагуном неправомерно - Icon Private Equity

Фонд Icon Private Equity намерен оспаривать сделку по продаже Николаем Лагуном 30% акций новой эмиссии «Дельта Банка» компании Cargill, которая произошла в нарушение существующих соглашений.

Фонду прямых инвестиций Icon Private Equity стало известно из средств массовой информации о действиях Н.Лагуна по увеличению уставного капитала «Дельта Банка» и вхождению в состав акционеров банка инвестиционной компании Cargill.

Фонд заявляет, что является законным бенефициаром 30% акций «Дельта Банка» и имеет действующее акционерное соглашение с Н.Лагуном. Согласно раннему сообщению Фонда (пресс-релиз от 20 июля 2010 г.), в соответствии с соглашениями Н.Лагуна и Icon Private Equity, вышеуказанные действия требуют предварительного одобрения со стороны Фонда. В этой связи Icon Private Equity официально заявляет, что не давал своего согласия и считает дополнительную эмиссию акций и подписку компанией Cargill Financial Services International Inc. (США) на 30,11% акций грубым нарушением прав Фонда, предусмотренных существующими соглашениями.

Фонд намерен предпринять все необходимые действия для защиты своих прав и законных интересов, включая, но, не ограничиваясь, обращение с соответствующими исками к господину Лагуну в суды Великобритании и США. В частности, Icon Private Equity направил заявление о начале арбитражного процесса в Лондонский Международный Арбитражный Суд в связи с нарушением акционерного соглашения Н.Лагуном. Фонд исходит из того, что при квалификации указанных выше действий судами должно быть учтено в том числе то, что Н.Лагун заведомо знал о противоправности предпринимаемых им действий. Фонд также рассматривает возможность обращения с исками к компании Cargill, которая знала (или должна была знать) о необходимости получения предварительного согласия Фонда на реализацию сделки, участником которой является Cargill.

*** Фонд Icon Private Equity – один из крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ с капиталом под управлением более 1 млрд. долларов США.

Фонд инвестирует в быстрорастущие компании в сфере финансов, телекоммуникаций, медиа и высоких технологий, а также в розничные проекты на территории России, стран СНГ, в Западной Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.

Соуправляющие партнеры – Сергей Корепанов и Максим Нефедов.

«Дельта Банк» основан в 2006 г. По данным Нацбанка, на 1 апреля 2010 г. по размеру общих активов финучреждение занимало 29-е место (6,511 млрд грн.) среди 175 банков. Его собственный капитал составлял 592 млн грн., кредитный портфель — 4,036 млрд грн., обязательства — 5,919 млрд грн.

В марте 2005 года Icon Private Equity начал предоставлять финансирование на развитие «Дельта Банка» в размере 86 млн. долл. и заключил соглашение о найме Н.Лагуна на работу в качестве президента банка. 3 марта 2006 года было заключено акционерное соглашение по совместному развитию банка, – отмечено в сообщении фонда Icon. – По условиям соглашения 70% акций создаваемого «Дельта Банка» принадлежали Icon Private Equity, 100% акций банка были заложены в пользу фонда. Фонд сообщает, что 24 апреля 2009 года Н.Лагун заключил соглашение о выкупе 40% акций «Дельта Банка» у Icon Private Equity, уменьшив долю фонда до 30%, которые обязан довыкупить по условиям соглашения. Пока это не произойдет, Н.Лагун должен все действия с капиталом банка согласовывать с Icon Private Equity.