В Киеве презентовано книгу о нереализованных в украинской столице архитектурных проектах советского времени

Киев, 5 июля. УНИАН. В Киеве состоялась презентация книги Бориса ЕРОФАЛОВА-ПИЛИПЧАКА "Архитектура советского Киева" о нереализованных в украинской столице архитектурных проектах советского времени.

Презентация книги состоялась в информационном агентстве УНИАН.

"Киев мог быть совсем другим. Этот тот Киев, которого мы не видим на самом деле. Это все потенциальные возможности, которые в Киеве были и обсуждались", - сказал автор книги Б.ЕРОФАЛОВ.

По его словам, в книге представлены проекты строительства Правительственной площади, реконструкции Крещатика, а также Софийской и Бессарабской площадей. "Особенно хороши в этом ряду конкурсные архитектурные подачи 30-х годов с вариантами архитектурного облика Правительственной площади - в пределах нынешних Софийской и Михайловской площадей, листы, посвященные поискам образа и конструкции послевоенного Крещатика, увражи Стены памяти на Байковом кладбище, закатанные в бетон партийными функционерами в 1982 году", - уточнил автор книги.

"Город предстает в совершенно неожиданных обличьях, не измученного мегаполиса, но столицей Советской Украины, имеющей дерзкие планы и реализующей масштабные проекты", - добавил Б.ЕРОФАЛОВ.

В свою очередь профессор, автор Генерального плана Киева 1986 года Николай ДЁМИН отметил, что архитектура Киева в советское время была чрезмерно идеологизирована. "Чем отличается то время от нынешнего? То время было чрезмерно окрашено идеологией, и эта идеология провоцировала образное изображение архитектурной среды. Те проекты, которые тогда разрабатывались, - это было перспективное видение развития города и его архитектуры", - пояснил он.

Книга содержит 534 черно-белых и 67 цветных иллюстраций, большинство из которых являются неоспоримыми артефактами, обладают несомненным архитектурным качеством и, бесспорно, дают обильную пищу для кропотливых изысканий всезнающих киевоведов.

В виде отдельных эссе в книге представлено творчество выдающихся архитекторов ХХ века: Ивана Фомина, Павла Алёшина, Иосифа Каракиса, Анатолия Добровольского, Авраама Милецкого, Игоря Лебедича.

"Книга - не только научный трактат, это еще и литературное произведение, написанное хорошим слогом. Она дерзко попирает презумпцию, что научные книги должны быть сухи и оттого скучны", - сказал архитектуровед Андрей ПУЧКОВ.