Правительство не смогло наладить контакт со СМИ с целью предоставления обществу информации о сути и содержании реформ – исследование

Киев. 6 июля. УНИАН. Правительство не смогло наладить контакт со средствами массовой информации с целью предоставления обществу непредвзятой информации о сути и содержании реформ.

Такое мнение выразили эксперты Агентства моделирования ситуаций в исследовании «Реформы в Украине: анализ деятельности правительства Николая АЗАРОВА”, которое было представлено сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперты отметили существенное общественное сопротивление реформаторским инициативам власти, в частности жестко были восприняты налоговая и пенсионная реформы, изменения в сфере образования.

В Агентстве моделирования ситуаций считают, что игнорирование необходимости имиджевого сопровождения реформ, налаживания широкого диалога с гражданским обществом относительно сути, содержания и целей реформ, практически отсутствует масс-медийная разъяснительная кампания является одним из существенных просчетов правительства и власти в целом.

“Значительная часть граждан Украины не воспринимает предложенный курс реформ, что не может не сказаться на результатах реформирования”, – говорится в исследовании АМС.

Эксперты считают, что правительству не удалось наладить контакт со СМИ с целью предоставления обществу непредвзятой информации относительно сути и содержания реформ. Они отмечают, что нет необходимого объема информации не только о позитивных последствиях проведенных реформ, но и относительно сути самих реформ.

“Скептическое отношение украинского общества к любым инициативам власти часто объясняется отсутствием элементарной информации о содержании и ожидаемых результатах реформ”, – убеждены в АМС.

Также эксперты считают, что в правительстве нет экспертов, которые могли бы объяснить обществу преимущества реформ. Они считают, что в основном в Украине преобладает не профессиональная, а политически-партийная дискуссия по поводу проведения реформ.

Кроме того, власть не проводит системный диалог ни с оппозицией, а ни с гражданским обществом, убеждены в АМС.