ВААИД намерена обжаловать в суде решение Межведомственной комиссии о начале спецрасследования по импорту легковых авто

Киев. 6 июля. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) намерена обжаловать в суде решение Межведомственной комиссии по международной торговле о возбуждении специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО.

«Мы будем подавать в суд… Мы считаем, что оно (спецрасследование - УНИАН) возбуждено необоснованно…», – сказал он.

По словам О.НАЗАРЕНКО, Ассоциация автоимпортеров будет всячески участвовать в данном расследовании и уже подала заявление в комиссию о привлечении ВААИД в качестве заинтересованной стороны.

«Мы будем всячески участвовать в расследовании… Мы будем бороться, чтобы оно закончилось ничем…», – добавил он.

Также О.НАЗАРЕНКО отметил, что ВААИД будет обращаться в посольства стран, которые импортируют в Украину автомобили, чтобы они тоже участвовали в данном расследовании.

В свою очередь, как отметил Андрей НЕСТЕРЕНКО, генеральный директор дочерней компании японского автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. – ООО «Ниссан Мотор Украина», введение специальных пошлин на импорт автомобилей приведет к подорожанию не только импортных авто, но автомобилей, собираемых в Украине.

Также, по его мнению, введение спецпошлин на импорт авто может привести не к увеличению поступлений в бюджет, а наоборот – к сокращению, а также увеличится количество «серых» дилеров.

Как сообщалось, 30 июня Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» приняла решение о возбуждении специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдаются и в 2011 году.

В ВААИД полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на кризис, были положительными.

Напомним, ранее «Укравтопром» инициировала спецрасследование в отношении импорта в страну легковых автомобилей с объемом двигателя более 1 л и до 2,2 л.

Автопромышленники Украины просят правительство применить предварительные специальные меры и, по результатам расследования, установить ввозную пошлину сроком на 4 года на легковые автомобили по вышеуказанным кодам УКТ ВЭД, что позволит национальным товаропроизводителям возобновить «статус-кво» на внутреннем рынке.

При этом в ассоциации подчеркивали, что основным побудительным мотивом такого расследования является привлечение в Украину мировых автопроизводителей для создания производств.