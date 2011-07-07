Новые тарифные пакеты по РКО для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от ПАО «БТА Банк»

Совершенствование и развитие продуктового ряда – одно из важных направлений в работе «БТА Банка». Банку важно предоставлять своим клиентам качественные, выгодные и достойные условия обслуживания. Поэтому, учитывая рыночные тенденции и соответствуя запросам своих клиентов, ПАО «БТА Банк» ввело новые тарифные пакеты по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Так, теперь в банке действуют новые тарифные пакеты «Легкий старт», «Сбалансированный» и «Все включено». При этом клиенты банка - юридические лица и предприниматели, могут продолжать обслуживание на условиях пакетов, согласно ранее заключенным договорам, либо же перейти на обслуживание по новому пакету на выбор клиента. Действующим остается пакет «Социальный», предназначенный для зачисления страховых средств.

Основные изменения в новых пакетах, которые заинтересуют клиентов:

- отменены любые разовые комиссии при открытии счета и подключению к системе «Клиент-банк», а также по проведению платежей в пределах банка по этой системе;

- отменена комиссия за продажу иностранной валюты;

- снижены комиссии на проведение операций на бумажных носителях, за выдачу наличных со счета и за покупку иностранной валюты.

«Современному клиенту важны интересные продукты, высокое качество обслуживания и оперативность решения вопросов. Учитывая это, мы приняли решение усовершенствовать предложения банка по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Один из основных принципов, которым мы руководствовались, разрабатывая новые тарифные пакеты, это – учет специфики деятельности и потребностей различных клиентских сегментов, как предпринимателей, небольших компаний, так и крупных предприятий.

Так, для предпринимателей и компаний с небольшим количеством платежей в месяц, банк предлагает тарифный пакет «Легкий старт», для среднего бизнеса больше подойдет пакет «Сбалансированный», а для крупных предприятий, для компаний, которые закупают сырье и продукцию у населения, будет интересен пакет «Всё включено». В любом случае, выбор пакета - за клиентом.

Таким образом, в «БТА Банке» каждый клиент может получить именно то, что соответствует специфике и интересам его бизнеса», - отмечает Юлия ХОМЕНКО, директор департамента корпоративного бизнеса.

*** Все виды банковских услуг. Лицензия НБУ №25 от 09.02.2010