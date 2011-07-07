КИУ начал новый проект общественного наблюдения за проведением вступительной кампании - 2011

Киев. 7 июля. УНИАН. Комитет избирателей Украины начал проект «Кампания по общественному наблюдению за объективностью и беспристрастием процедур вступления в высшие учебные заведения в 2011 году» в рамках общественной кампании «За честное вступление - 2011!».

Проект был презентован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Целью проекта, который осуществляется КИУ в партнерстве с Юридической клиникой НАУКМА и студенческой организацией «Осоння» при поддержке Образовательной программы Международного фонда “Возрождение”, является наблюдение за обеспечением открытого и прозрачного вступления в высшие учебные заведения в 2011 году.

КИУ ведет долгосрочное наблюдение за процессом вступления в 32 вузах Украины.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель проекта Наталия ЛИННИК, этот проект будет также представлен в социальных сетях как группа «За честное вступление - 2011!».

Правовая помощь абитуриентам предоставляется по телефонам: (044) 425-23-01, 425-37-20. Он-лайн помощь можно будет получить на сайте «Защити свое право!» (www.administr-law.org.ua) в разделе «Консультации».

Н.ЛИННИК также обнародовала оценки вступительной кампании наблюдателями КИУ.

По ее словам, нынешняя кампания будет отличаться более спокойным ходом по сравнению с прошлым годом, что предопределено демографической ситуацией. В 2011 году критически мало количество выпускников школ и вдвое дольше будет длиться прием документов. Внешнее независимое оценивание прошли около 250 тысяч выпускников. Прогнозируется, что к ним добавится определенный процент выпускников школ прошлых лет. Исходя из количества лицензированных мест в вузах, которое составляет 700 тысяч, в 2011 году в вузы вступят все желающие иметь высшее образование, и значительное количество абитуриентов будет иметь шанс вступить на бюджетные места.

Но эти факторы не могут быть оправданием для затягивания с вопросом распределения мест государственного заказа со стороны Министерства образования и науки, молодежи и спорта, сказала Н.ЛИННИК.

Она отметила, что вызывает вопрос и процедура получения государственного заказа персонально представителями вузов в Минобразования.

«Если подходить с точки зрения целесообразности и рационального использования кадровых и материальных ресурсов, эффективнее и экономнее было бы посылать государственный заказ на бумажных носителях спецсвязью, это сэкономило бы время и средства», - сказала Н.ЛИННИК.

«Горячими точками вступительной кампании в этом году потенциально могут стать технические или правовые моменты экспериментального электронного вступления и традиционные проблемы коррекции рейтинговых списков. Относительно прогрессивным моментом этой кампании является добавление определенного количества баллов победителям всеукраинских олимпиад и всеукраинских конкурсов Малой академии наук, но важно быть внимательными, особенно при регистрации через систему электронного вступления. Важным в острой конкурентной борьбе за абитуриента среди вузов является право абитуриента вступить на бюджет и именно на избранную им специальность. Поэтому абитуриентам и их родителям нужно знать права и быть внимательными в их отстаивании, не поддаваться на уговоры или шантаж, не оставлять оригиналы документов в обмен на «гарантированное вступление», и не вписывать в вступительное заявление желание учиться по контракту, не платить средства по контракту до 10 августа, это не является залогом успешного вступления на избранную профессию. Стоит воспользоваться своим правом и иметь шанс поступить на бюджетное место, если сумма ваших баллов является конкурентной в рейтинговом списке», - сказала Н.ЛИННИК.

В свою очередь, юрист-консультант «горячей линии» КИУ Виктор КИЛИМАР указал на то, что «в первые дни работы на «горячую линию» массово поступают вопросы относительно неполучения подтверждения о регистрации в системе «электронное вступление», случаи шантажа и попытки взимания неправомерных взносов в фонды вузов».