Лидер партии «Зеленые» Прогнимак призывает власти разработать и принять госпрограмму по очистке сточных вод

Киев. 12 июля. УНИАН. Лидер партии «Зеленые» Александр ПРОГНИМАК призывает власти разработать и принять государственную программу по очистке сточных вод.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, какие действия предпринимает партия для реализации своих программных целей, А.ПРОГНИМАК сказал, что в данный момент «Зеленые» стараются обращать внимание на все экологические проблемы в Украине.

«Мы обращаем внимание не только общества, но и правительства», - подчеркнул он.

Лидер «Зеленых» отметил, что в последнее время представители партии подготовили много писем, обращений в разные органы власти по различным вопросам. «Иногда это имеет результат, иногда – нет», – добавил он.

По словам А.ПРОГНИМАКА, сейчас партия хочет добиться подготовки и принятия в ближайшее время государственной программы по очистке сточных вод. Он отметил, что без такой программы невозможно решить проблему распространения инфекционных заболеваний.

Говоря об экологической ситуации в Киеве, лидер «Зеленых» отметил, что на 80% воздух столицы загрязняют выхлопы автомобилей, а 20% – это отходы деятельности тепловой генерации. В связи с этим А.ПРОГНИМАК подчеркнул необходимость принятия мер по уменьшению загрязнения окружающей среды автомобилями. Среди них он назвал улучшение контроля за качеством топлива, ужесточение требований по выхлопам.

Что касается работы теплогенерирующих предприятий, А.ПРОНИМАК отметил необходимость модернизации фильтров на киевских ТЭЦ.