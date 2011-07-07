Компания «Ликонд» стала дистрибьютором климатического оборудования Hoval

Киев. 7 июля. УНИАН. Компания «Ликонд» (г. Киев) стала официальным дистрибьютором в Украине климатического оборудования компании Hoval (Лихтенштейн).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании «Ликонд» Владимир СТЕПУРА.

По его словам, компания Hoval производит децентрализованные системы для кондиционирования и вентиляции воздуха более 30 лет. И, согласно философии компании «Сохранение энергии - защита окружающей среды», системы постоянно совершенствуются и оптимизируются с точки зрения потребления энергии.

При этом он добавил, что основными преимуществами оборудования Hoval являются: высокая энергоэффективность и низкая эмиссия СО2.

В.СТЕПУРА отметил, что в свете подготовки к Евро-2012, перспективы развития рынка промышленной вентиляции в Украине выглядят достаточно оптимистичными. Ведь большинство инфраструктурных объектов нуждаются в оснащении современными системами кондиционирования и вентиляции.

«Инновационные и одновременно энергоэффективные решения являются весьма актуальными на данный момент в Украине. Пример такой инновации - применение децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования на базе установок с автоматически регулируемыми вихревыми воздухораспределителями от компании Hoval. Такие вентиляционные установки распределяются по площади помещения и устанавливаются под потолком или на крыше. Они идеально подходят для установки в логистических, торговых, производственных и общественных объектах, которые сегодня очень нужны для развития инфраструктуры нашей страны», – отметил В.СТЕПУРА.

В свою очередь, как отметил президент группы Hoval Питер ФРИК (Peter Frick), главные преимущества децентрализованных систем для создания микроклимата в помещениях от Hoval в том, что они создают комфортный климат в больших внутренних помещениях при минимальном потреблении энергии.

«Ликонд» стал 51-м партнером Hoval во всем мире… Уверен, что в Украине есть хорошие перспективы для энергоэффективных современных решений в области промышленной вентиляции и бойлеров», – добавил он.

Как сообщил директор подразделения климатических технологий Hoval Стефан ЭДЕР (Stephan Eder), из разработок Hoval для использования в инфраструктурных проектах в Украине сегодня наиболее подходящими будут такие децентрализованные системы промышленной вентиляции как TopVent - рециркуляционные и приточные установки для нагрева и охлаждения рециркуляционным, смешанным или наружным воздухом и RoofVent - установки подачи и удаления воздуха для нагрева и охлаждения в помещениях с большой высотой потолков (высоких пространств).

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г. Киев) работает на украинском рынке климатической техники с 2001 года, поставляя широкий спектр климатического оборудования для помещений коммерческого, общественного и жилого назначения -чилперы, фанкойлы, сплит- и мультисплит-системы, очистители воздуха, системы отопления и системы вентиляции. Дилерская сеть компании насчитывает более 500 партнеров по всей Украине.

Компания Hoval основанная в 1945 году, является пионером в области отопительной техники. Сегодня компания Hoval разрабатывает и производит инновационные решения, чтобы максимально повысить энергоэффективность, и, следовательно, защитить окружающую среду в ряде сфер применения продукции: вентиляция индивидуального жилья, системы для создания микроклимата в помещениях, системы для рекуперации тепла, системы отопления.