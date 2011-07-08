Умно едешь – дальше будешь

10 способов сэкономить топливо

По статистике, более 80% водителей прибегают к тем или иным способам экономии топлива во время езды. Большинство из них охотно делится опытом на автофорумах, в «курилках» или просто с соседями по гаражу. Сеть АЗК «ОККО» сформулировала свою «горячую десятку» советов топливной экономии. Мы уверены, по крайней мере, несколько из них обязательно сработает.

1. Обороты-скорость. Принцип «Тише едешь – дальше будешь» неоднократно доказывал свое право на жизнь. Конечно, если руководствоваться им без фанатизма. Не надо сбрасывать спидометр до 20 км в час – у вас машина, а не эскалатор. Намного важнее подобрать оптимальное соотношение между скоростью движения и скоростью оборотов двигателя. Для каждого авто – это очень индивидуальная пропорция, которую можно не столько вычислить, сколько почувствовать. Но если уж совсем округлять, то градация примерно такова: бензиновый движок – в пределах 2000-2700, дизельный – 1500-2000 оборотов в минуту; переход на высокую передачу - 3000 оборотов для бензомотора, 2500 – для дизеля.

Экономия до 7-8%

2. Ритм. Избегайте резких движений. Рваный ритм разрушает любой мотор, в т. ч. автомобильный. Если вы на каждом светофоре срываетесь с места в карьер и с визгом тормозите за 5 миллиметров от перехода, то экономия горючего не для вас. Такая манера езды и небезопасна, и расточительна. На многих современных автомобилях наоборот устанавливают специальную систему круиз-контроля. Вы задаете желаемую скорость и можете снимать ногу с акселератора. Дальше система автопилотом поддерживает темп. Автопроизводители заметили, что когда ступня шофера не топчется по педали, то машина бежит более плавно и расход топлива сокращается на 1-5%.

Экономия до 5%

3. Шины. Неподкачанные колеса – это тоже прямая дорога к переплате за топливо. Автомобиль на «мягких” шинах чувствует больше сопротивления со стороны дорожного покрытия, особенно на наших «автобанах». Чтобы его преодолеть, приходится тратить на 5-7% топлива больше. Если вам это не нравится, не поленитесь заглянуть в инструкцию к вашему авто (в некоторых марках достаточно найти металлическую табличку на торце передней дверки или тиснение на лючке бензобака), откуда вы узнаете все об оптимальном давлении в ваших шинах. После этого не поленитесь еще больше и заверните на СТО, шиномонтаж или возьмите в руки насос. Только имейте в виду: измерения желательно делать в холодной шине. Если машина прямо с дороги, то резина будет нагрета, а результат соответственно не совсем объективным. Иногда советуют даже несколько перекачивать колеса (где-то на 0,3 атмосферы сверх нормы) для уменьшения сопротивления, но тут бабка надвое гадала. Расход топлива может и уменьшится, но риск повреждения подвески вырастет. Кроме того, на перекачанных колесах сцепление с дорогой даже ухудшается. А в экстремальных случаях – это фактор вашей безопасности…

Экономия до 7%

4. Свечи-фильтр. Свечи и фильтр – это две, возможно, наиважнейшие детали, влияющие на режим сгорания топлива. Они же, кстати, являются и своего рода индикаторами качества - на «бодягу» реагируют первыми. Но сейчас речь не о том. А о том, что из-за неисправных свечей искра зажигает горючее несвоевременно, вследствие чего часть оборотов двигатель делает вхолостую. А забитый воздушный фильтр препятствует притоку свежего воздуха в двигатель, в итоге смесь в нем формируется некорректно, топливо выгорает не полностью. Реагируя на нехватку мощностей, или сама система увеличивает подачу топлива, или водитель жмет на газ, чтобы разогнать машину.

Экономия до 10%

5. Электроприборы. Радикально бережливые граждане могут неплохо сэкономить, отказавшись от некоторых благ, предлагаемых современным автомобилем. Допустим, кондиционер или подогрев «сидушек» плюс радио, магнитола, холодильник, освещение съедают от 5 до 10% топлива, потребляемого авто. Если считать грубо, то каждый киловатт, потраченный на автомобильные электроприборы, требует дополнительно расходовать 1 литра топлива в час. Вот и считайте. Только не экономьте «на спичках». Выключенные ночью фары могут обернуться гораздо большими неприятностями, чем внепланово приобретенный литр бензина или ДП.

Экономия до 5%

6. Бензин. Правильный подбор топлива – также чрезвычайно важен с точки зрения экономии. Причем действовать желательно по принципу: «Ми не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи». В украинских реалиях это означает, что заправляясь качественным евротопливом, вы в конечном результате экономите больше, чем покупая некачественный отечественный аналог, пускай он даже чуть дешевле. Объяснение простое: европейское топливо имеет в своем составе значительно меньше вредных примесей (например, действующие украинские стандарты разрешают в бензине содержание свинца в 2,5 раза, бензола – в 5 раз, серы – в 15 раз больше, чем стандарт Евро-5). Соответственно детали двигателя, в котором сгорает импортное топливо, меньше загрязняются, дольше служат и не допускают перерасхода. Так, если среднегодовой пробег вашего авто 30 тыс. км, то на качественном импортном бензине стандарта Евро-5, он проедет как минимум на 800 километров больше, т. е. приблизительно покроет расстояние между Киевом и Крымом или между Одессой и Луцком.

Экономия до 3-5%

7. Масло. Определившись с горючим, не менее ответственно отнеситесь и к выбору масла. Лучше заливать то из них, которое имеет минимальный показатель вязкости, допускаемый производителем вашего автомобиля. Это облегчит запуск двигателя, а значит, сократит расход топлива. Правильное масло поможет экономить 2-3% горючего на трассе и 3-5% - в условиях города. Зимой же процент экономии будет даже несколько большим. Главное – не забывайте вовремя менять смазку.

Экономия до 5%

8. Маршрут. Определившись с ГСМ, поразмышляйте и над маршрутом движения, Тем более, если ездите по нему постоянно. Ведь не всегда самая короткая и дешевая дорога между двумя точками – прямая. К примеру, в час пик лучше сделать дугу по окружной трассе, чем увязнуть в пробках в центре, даже если окружная в полтора раза длиннее. Двадцать раз стартонув и затормозив, вы истратите топлива больше, чем за то же время, двигаясь в нормальном темпе.

Экономия до 10%

9. Погода. На расход топлива прямо влияет и время года (зимой он в среднем на 5-7% выше), и время суток (ночной режим езды – еще +2-3% к расходу), и даже погода. Двигаясь в дождь, туман, метель или гололед, вам придется сжечь 5-10% лишнего топлива. Ведь в ливень вы вынуждены включать дополнительные приборы (полный привод, дворники, кондиционер, чтобы не запотевали стекла и т.п.).

Экономия до 5-7%

10. Вес + тюнинг. Проблема лишнего веса должна беспокоить водителей не меньше, чем балерин. Каждые 100 кг дополнительной нагрузки на авто, увеличивают расход топлива на 4-5%. Вам об этом не обязательно рассказывать теще, когда она просит подбросить на рынок. Но себе на ус намотайте. И потому периодически делайте ревизию всему, что накопилось в вашем багажном отделении, не забывайте снять с крыши верхний багажник сразу, как только им попользовались, и не перегибайте с тюнингом. Это неэкономно и не имеет ничего общего с хорошим вкусом. К тому же разные дополнительные фары, антикрылья, «кенгурятники» и «мухобойки», и даже открытое окно ухудшают аэродинамику автомобиля, и он просит больше корма.

Экономия до 5%

Безусловно, этот перечень можно расширять. И наверняка у каждого водителя найдется, что добавить к нашей «горячей десятке». С интересом выслушаем ваши рацпредложения. Авторы самых эффективных и оригинальных получат призы от сети АЗК «ОККО» (об условиях конкурса читайте на нашей страничке на Фейсбуке). А пока специальная рекомендация от ОККО:

В течение июня-июля вы имеете возможность сэкономить столько, чтобы целый год вообще не платить за бензин. Все, кто в этот период заправится в сети АЗК «ОККО» висококачественным импортным бензином или ДП, имеют шанс выиграть столько топлива, что его хватит, чтобы проехать 40 000 км, обогнув, например, земной шар по экватору или смотавшись 4 раза в Индию и назад. И даже если вы не выиграете на этот раз свою бочку топлива, то все равно сэкономите. Ведь выбирая топливо евростандарта, вы уменьшаете его расход и увеличиваете срок службы двигателя.