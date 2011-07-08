В Украине снимут документальный фильм о французском художнике украинского происхождения Темистокле Вирсту

Киев. 8 июля. УНИАН. В Украине в этом году снимут документальный фильм «Буковинец с Монпарнаса» об уникальном французском художнике украинского происхождения Темистокле ВИРСТУ.

Проект создания фильма был презентован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Инициаторами проекта выступили киностудия „ВИАТЕЛ”, журналы „Изобразительное искусство” и „Малый и средний бизнес”, черновицкое отделение Фонда культуры.

“Сейчас уже вырастает художественная школа ВИРСТЫ. Ежегодно он приглашает к себе во Францию художников из Украины, которые имеют возможность работать на пленэрах, проживая на его вилле на берегу моря. О талантливом украинце, который не утратил своей идентичности, проживая всю жизнь вне пределов Украины, и который смог быть признанным за пределами Украины”, - сказал главный редактор журнала „Малый и средний бизнес” Василий КОСТИЦКИЙ.

По его словам, целью создания фильма является также необходимость осветить весомую роль художников украинской диаспоры в формировании позитивного образа Украины в мире. Учреждение этого проекта особенно знаменательно во время празднования 20-й годовщины возобновления независимости Украины, к перестройке которой приобщились не только граждане Украины, но и выдающиеся украинцы из-за границы, такие как Т.ВИРСТА, сказал В.КОСТИЦКИЙ.

***Темистокл ВИРСТА – известный французский художник, архитектор, скульптор, родился в 1923 году в селе Испасо в Вижницком районе Черновицкой области.

Поехал из Украины 17-летним юношей, когда началась Вторая мировая война. С 1950 года живет в Париже.

Живописные произведения Т.ВИРСТЫ выставлялись в Париже, Ницце, Торонто, Детройте, Нью-Йорке, Лондоне, Копенгагене, в ряде городов Японии. Традиционно в открытии выставок работ Т.ВИРСТЫ принимали участие известные художники, а также представители правительств и королевских семей.

Украину Т.ВИРСТА посетил в 1997-1998 годах, когда провел художественный вернисаж.

В 2000 году Т.ВИРСТА был награжден орденом „За заслуги” ІІІ степени, а в 2003 году Всеукраинская общенациональная программа „Человек года” удостоила его званием „Человек года – 2003”.