В Украине объявлен конкурс видео- мультимедиароликов на тему народонаселения

Киев. 11 июля. УНИАН. В Украине объявлено о начале общенационального конкурса видео- и мультимедиароликов «7 миллиардов» на тему народонаселения Украины и планеты Земля в целом. Проходить он будет с сегодняшнего дня и по 11 октября с.г. Конкурс проводит Организация Объединенных Наций и Фонд народонаселения ООН в Украине в сотрудничестве с местными средствами массовой информации в рамках мероприятий Всемирного дня народонаселения, который во всем мире отмечается 11 июля.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители организаторов конкурса – директор Фонда народонаселения ООН в Украине Нузхат ЭХСАН и ее заместитель Павел ЗАМОСТЯН.

Они отметили, что в конце этого года на Земле должен появиться семимиллиардный ребенок.

“Сможем ли мы жить в будущем на здоровой планете или нет, - будет зависеть от выбора и решений, которые мы принимаем сегодня. В мире семи миллиардов людей мы должны рассчитывать друг на друга. Поэтому сегодня Фонд народонаселения ООН начинает глобальную кампанию под названием “7 миллиардов”, направленной на построение более справедливого и безопасного мира. В рамках этой кампании, в Украине проводится Всеукраинский видео- и мультимедиаконкурс, имеющий целью привлечь внимание общества к сегодняшним проблемам, которыми их видит молодежь Украины”, - сказала Н.ЭХСАН.

Участники конкурса приглашены загружать ролики не дольше 1 мин. 20 сек. на одну из тем конкурса: “Ваш выбор” (Позаботьтесь о себе – измените мир к лучшему); “Зеленый мир” (Все 7 млрд. людей зависят от здоровья нашей планеты); “Наше живое наследие” (Приблизительно каждый пятый человек в Украине достиг 60-летнего возраста. Давайте строить мосты между поколениями) и “Перепись населения” (Поскольку каждый учитывается. Убедись в том, что вас учли).

Каждый участник может загрузить до 10 клипов. Жюри конкурса возглавит известный режиссер и клипмейкер Семен ГОРОВ. Результаты будут объявленные на сайте Представительства ООН www.un.org.ua 1 ноября 2011 г. Победитель конкурса получит приз – Apple iPad2. Кроме того, предусмотрены призы в четырех номинациях – смартфоны НТС Desire Sі, приз зрительских симпатий.

По данным Фонда народонаселения ООН, каждый год население планеты увеличивается на 78 млн. чел. Исходя из этого, в 2025 г. населения мира достигнет 8 млрд., в 2043 г. – 9 млрд. и в 2083 г. – 10 млрд. человек. По словам Н.ЭХСАН, это примечательное событие, но все же в обществе акцентировано должно быть внимание не на названных цифрах народонаселения, а на непосредственно условиях жизни людей.

Н.ЭХСАН отметила, что политики и руководители государств должны перейти к определенным действиям в направлении обеспечения необходимого уровня жизни семимиллиардного населения планеты, а также быть готовыми к продолжению тенденции увеличения численности людей на Земле. “Поэтому решения, которые правительства и общества принимают сегодня, то, какой станет политика в сфере народонаселения – все это может очень сильно повлиять на дальнейшее количество населения, на структуру и его деление в будущем”, - обратила внимание представитель ООН.

В то же время она отметила, что на фоне роста народонаселения Земли, в Украине, как и во многих других странах мира и Европы, происходит уменьшение населения. “Ситуация характеризуется низким уровнем воссоздания населения, низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, особенно среди мужчин, и миграцией за пределы страны, особенно это касается молодых людей, и старением населения”, - прокомментировала Н.ЭХСАН. Ввиду этого перед правительством страны стоят серьезные вызовы, которые “даже могут испугать”, поскольку ситуация направления влияет на экономический рост, добавила она.

“Но все эти вызовы не являются непобедимыми”, - заявила она со ссылкой на имеющиеся примеры действий правительств ряда стран мира в противодействии угрозе уменьшения воссоздания населения, быстрому старению и уменьшению рождаемости населения.

“Для преодоления проблемы необходимо внедрение гармоничной политики в сфере народонаселения, будет нужно стратегическое виденье, преданность этому вопросу и храбрость”, - сказала Н.ЭХСАН.

Со своей стороны Фонд готов в дальнейшем оказывать Украине помощь. Н.ЭХСАН напомнила, что Фонд народонаселения ООН сотрудничает с правительством Украины с 1997 г. “За это время, с начала нашего опартнерта, общий объем технической помощи, который мы смогли принести в Украину, он уже превысил 10 млн. долларов США”, а начиная со следующего года, Фонд вместе с другими организациями как ЮНИСЕФ и ООН начнут пятилетний программный цикл в Украине по программе технического сотрудничества”, - информировала она. Н.ЭХСАН добавила, что в сотрудничестве они пытаются придерживаться всеобъемлющего подхода в преодолеваемые проблемы и пытаются работать со многими как правительственными так и неправительственными партнерами.