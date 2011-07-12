12 июня 2011года в УНИАН состоялась конференция лидера политической партии «ЗЕЛЕНЫЕ», председателя Евразийского Объединения Зеленых Партий (ЕОЗП), президента Института экологической экспертизы «Зеленый стандарт» Александра Прогнимака на тему: «Последствия ливневых дождей в Украине: серьезная угроза здоровью населения и экологии страны».

В он-лайн режиме , лидер партии «ЗЕЛЕНЫЕ» Александр Прогнимак ответил на вопросы, поступившие на «горячую экологическую линию» и по электронной почте, которые касались не только экологии , но культуры, экономики и политики.

Различными аспектами жизни интересовались представители всех регионов Украины, а наиболее активными оказались жители столицы.

Вопрос, поступивший из г. Киева:

Почему канализационные системы украинских городов не справились с массовыми осадками, выпавшими в Украине за несколько последних недель?

Ответ лидера партии «ЗЕЛЕНЫЕ» Александра Прогнимака:

Мы в очередной раз могли наблюдать, что система городских стоков крупных украинских городов (Киев, Одесса) оказалась неспособна справиться с увеличением объемов сточных вод. Причина проста–уровень осадков намного превысил средние сезонные показатели.

Но суть проблемы значительно шире: городские коммуникации как всегда оказалось не готовым к пиковым нагрузкам. Стоковые системы запущены и слабо финансируется, ливневые стоки оказались забитыми мусором и были неспособны пропустить объем воды, вылившейся на городские улицы в результате экстремального объема осадков. Затопление подземных переходов объясняется не только засорением ливневых стоков, но также отсутствием крыш, барьеров и дренажных каналов.

В последние годы профилактические работы в городской инфраструктуре либо не велись, либо проводились в недостаточных объемах. На реконструкцию и ремонт дренажной системы городов традиционно не выделалось необходимых средств.

Вопрос, поступивший из г. Киева:

Какие угрозы несут в себе ливневые воды для здоровья украинцев?

Ответ лидера партии «ЗЕЛЕНЫЕ» Александра Прогнимака:

Проблему необходимо рассматривать более глобально, чем просто последствия аномальных осадков. Вопрос должен стоять следующим образом: насколько вообще опасны канализационные системы украинских городов?

Так, дождевые воды попадают в городскую канализацию в объемах, которые превышают ее пропускную способность. Результатосостоялась конференция Лидера политической партии «Зеленые»м этого становятся аварии в городской канализации (прорыв труб, дамб, прудов-отстойников), что приводит к выбросу неочищенных стоков на улицы городов, попаданию их в почву, реки, городские водоемы и прибрежные моря.

Если городские нечистоты попадают в район водозабора или в систему водоснабжения, возникает угроза эпидемий, что требует немедленного аварийного прекращения водоснабжения населения. Но даже если этого не произошло, возникает угроза заражения почвенных вод и окрестных водоемов, что делает опасной для использования воду из колодцев и скважин, а также сопровождается закрытием пляжей и зон отдыха граждан. Собственно, именно по этим причинам были закрыты пляжи в Одессе и Киеве.

Хорошо, что в этом году крупных ЧП в канализационных системах не произошло – и все обошлось просто профилактическим закрытием городских пляжей. Однако за недавнюю историю мы наблюдали множество аварий, связанных с канализацией.

К примеру, наиболее масштабной аварией в системе городского хозяйства был прорыв Диканевских очистных сооружений в Харькове в 1995 г. Ее считают одной из крупнейших техногенных катастроф за всю новейшую историю Украины. Однако и после этого инцидента, несмотря на проведенную в несколько этапов существенную реконструкцию, сбои в системе харьковской канализации продолжались.

Вопрос, поступивший из г. Одессы:

Какие меры предлагает партия «ЗЕЛЕНЫЕ», чтобы улучшить ситуацию с очисткой стоков в украинских городах, особенно находящихся возле рек и морских акваторий?

Ответ лидера партии "ЗЕЛЕНЫЕ" Александра Прогнимака:



Как уже заявляла партия «ЗЕЛЕНЫЕ» в начале холерной эпидемии в Мариуполе, мы требуем от государства ужесточения контроля за очисткой сточных вод. А также внедрение с 2011 году Государственной программы модернизации канализационных систем.

Партия «ЗЕЛЕНЫЕ» предлагает в кратчайшие сроки создать Национальную комиссию по очистке промышленных и бытовых стоков. Комиссия должна провести оценку состояния экологии и городской инфраструктуры украинских городов, а также основных курортных и рекреационных зон. И эта же комиссия должна контролировать Программу модернизации канализационных систем.

Следует отметить, что в ряде городов уже успешно реализуются проекты реконструкции канализационных систем. В качестве примера можно привести опыт Запорожья, где реконструкция очистных сооружений была проведена за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития с использованием нового оборудования европейских производителей. Кстати, это решение городских властей было продиктовано стремлением предотвратить угрозу распространения кишечных заболеваний.

Учитывая хронический дефицит городских бюджетов, необходимо предусмотреть частичное финансирование реконструкции очистных сооружений из государственного бюджета, что должно стимулировать органы местного самоуправления к ускорению реконструкции инфраструктуры жизнеобеспечения городов.

Мы также настаиваем, что необходимо проанализировать доступные для применения современные варианты очистки сточных вод и выбрать из них лучшие типовые проекты. Такие проекты Кабинет Министров сможет рекомендовать для внедрения городским органам местного самоуправления. Необходимо и подтянуть современные законодательные нормы очистки бытовых стоков – к критериям Директивы Совета ЕС 91/271/ЕЭС «Об очистке городских сточных вод».

Ну и главное - необходимо уделять самое серьезное внимание улучшению общего экологического фона, включая стимулирование уменьшения выбросов промышленных отходов и автомобильных газов. Ведь именно эти осадки в первую очередь смываются дождевыми стоками в наши реки и моря.

Существенными стимулами в этом направлении могли бы стать ведение европейских нормативов по использованию бензина и дизельного топлива, использование биоэтанола (включая целлюлозный этанол), развитие электротранспорта, изъятие из использования устаревших и загрязняющих природную среду марок автомобилей, пересмотр стандартов по использованию моющих средств и зимних химических реагентов.

На самом деле, мы еще можем спасти украинцев от эпидемий холеры и морей нечистот. Главное – перестать говорить красивые слова, и начать реально заниматься вопросами экологии. Именно такой подход является основным принципом нашей партии «ЗЕЛЕНЫЕ».

Видео-запись конференции лидера партии «ЗЕЛЕНЫЕ» Александра Прогнимака , можно посмотреть на сайте : http://greensua.org