Киев. 12 июля. УНИАН. 2-7 июля состоялся II этап Чемпионата Украины по трофи-рейдам «Украина Трофи».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов II этапа Чемпионата Украины по трофи-рейдам «Украина Трофи» (Ukraine Trophy) - президент Ассоциации развития внедорожных видов спорта, руководитель комитета по трофи-рейдам Федерации автоспорта Украины Сергей ОСАДЧИЙ.

“Состоялось самое большее мероприятие в Украине, самый большой международный трофи-марафон, который проходил как второй этап Чемпионата Украины по трофи-рейдам. Гонка прошла на высшем уровне с большими позитивными результатами, эмоциями участников, зрителей и спортсменов. Это была одна из самых сложных гонок за историю. Уровень спортсменов у нас в стране значительно вырос”, - сказал С.ОСАДЧИЙ.

Он отметил, что этот этап оказался самым длительным (6 дней), самым длинным (1200 км) среди подобных соревнований и самым массовым по количеству участников. Так, к украинским экипажам на этот раз присоединились команды из России, Беларуси, США и Ливана. Командам приходилось преодолевать бездорожье украинского Полесья по маршруту Киев-Шацк. Это самый сложный участок для трофи-рейдов в Украине и одна из самых сложных в СНГ. Трек проложен вдоль белорусской границы через населенные пункты Овруч, Глинное, Зареченское, Невир.

С.ОСАДЧИЙ подчеркнул, что, несмотря на всю сложность, этот маршрут очень живописен, поскольку проходит рядом с территориями национальных парков и заповедников. Соревнования проводились в 6 категориях: от стандартных полноприводных внедорожников до подготовленных автомобилей, квадроциклов, мотоциклов. Сложность трассы зависела от уровня подготовленности транспортных средств. Чем лучше был подготовлен автомобиль или квадроцикл, тем более сложной была трасса.

“В первые дни участников нередко подводила техника. Не только транспортная, но и цифровая. Выходили из строя не только подвески и двигатели «вездеходов», но и карты памяти цифровых фотоаппаратов с кадрами «взятых» точек. Взаимовыручка в трофи-рейде - привычное дело. Соперники неоднократно тянули друг друга через непролазные болота. Были участки, которые в одиночку было просто не пройти”, - рассказал С.ОСАДЧИЙ.

Призовой фонд соревнований составил 500 000 гривен. Он распределился между победителями в разных классах таким образом: за 1-е место - 30 000 грн., за 2-е место - 20 000 грн. и за 3-е место - 10 000 грн. Только в классе «туризм» выигрыши были меньше: 3 000 грн., 2 000 грн. и 1 000 грн. соответственно.

«Мы довольны ходом соревнований. Нам удалось выполнить все поставленные задачи и провести в Украине масштабный трофи-марафон высокого уровня, как по сложности, из 115 экипажей, которые стартовали в Киеве, к финишу доехали только 83, так и по уровню организации и соблюдения международных стандартов, в том числе и экологических. Маршрут гонки с самого начала был проложен только по той местности, где движение автомобилей разрешено, а там, где нужно было получать дополнительные согласования, – мы их получили. Тем не менее, я очень благодарен активистам-экологам, которые так искренне и рьяно сопровождали наши соревнования и даже прочитали всем спортсменам лекцию по экологической безопасности перед началом гонки. Ведь одна из наших задач– пропаганда цивилизованного автотуризма и сохранение природных богатств Украины», - отметил С.ОСАДЧИЙ.

Также он сообщил, что двое победителей - в классах TR-2 и TR-3 - председатель наблюдательного совета частного акционерного общества «Металл Юнион» Руслан ЦИПЛАКОВ и народный депутат, призер первого тура Чемпионата Украины Виктор ЯНУКОВИЧ свои денежные выигрыши направили в адрес Шацкого национального природного парка.

В свою очередь экологический активист Тарас ПУШКАРЬ, который проехал большую часть маршрута вместе со спортсменами, сказал: «Мы благодарны организаторам за то, что они изменили маршрут, благодаря чему снизилось негативное влияние на окружающую среду. Однако джипинг без негативного влияния в природе в принципе не возможен из-за шума, скопления машин и людей. Единственное решение - это проводить такие мероприятия как можно дальше от ценных территорий».

Организаторы и участники единодушно заявили о том, что в дальнейшем нужно развивать и совершенствовать подобные соревнования в Украине, ведь этот трофи-марафон однозначно засвидетельствовал, что мы можем проводить внедорожные гонки европейского уровня и, таким образом, не только развивать автомобильный спорт, но и открывать нашу страну для иностранных и внутренних туристов, любителей активного отдыха.

Справка УНИАН. «Трофи-рейд» - соревнование по преодолению бездорожья, в котором, как правило, принимают участие внедорожные автомобили, мотоциклы и квадроциклы. Основное отличие трофи-рейдов от других автомобильных соревнований: чтобы выиграть, экипаж должен одновременно выполнить несколько задач: пройти спецучасток (маршрут по бездорожью) в определенное регламентом время и выполнить ряд специальных задач на каждом этапе.