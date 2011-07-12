Киев. 12 июля. УНИАН. Правозащитники заявляют об избиении спецназом заключенных Днепропетровской колонии №89.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, правозащитник Игорь ГАРКАВЕНКО рассказал, что заключенные этой колонии жаловались на плохие условия содержания, в частности на недостаток свежего воздуха, недополучение положенного количества еды и воды.

После этих жалоб, по его словам, 5 июля нынешнего года по приказу администрации в колонию ввели роту спецназа. Заключенным были нанесены тяжкие телесные повреждения.

Правозащитник сказал, что в знак протеста заключенные объявили голодовку, которая продолжается до сих пор.

По словам И.ГАРКАВЕНКО, на запросы правозащитников представители департамента исполнения наказаний опровергли факт избиения заключенных. Вместе с тем он добавил, что нескольким представителям правозащитных организаций дали разрешение на посещение колонии, однако после того, как они прибыли на место, руководитель этого учреждения, по словам И.ГАРКАВЕНКО, скрывается от правозащитников, избегая общения с ними.

Правозащитник Владимир ЧЕМЕРИС добавил, что использование спецотрядов правоохранителей в местах отбывания наказания сегодня запрещено, однако, несмотря на это, по имеющейся у правозащитников информации, остается распространенной практикой. Он сказал, что в результате избиения в Днепропетровской колонии пострадали 15 заключенных.