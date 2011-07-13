Новый продукт БТА Банка – платежная карта для расчетов в сети Интернет

Сегодня все больше людей становятся активными пользователями сети Интернет, проводя через Сеть множество расчетов за товары и услуги. Поэтому, заботясь о безопасности расчетов и сохранении денежных средств на карточных счетах клиентов, БТА Банк предлагает специальную платежную карту для расчетов в Сети – Интернет-карту.

В отличие от классических платежных карт, Интернет-карта позволяет сделать платежи более безопасными и не задумываться о сохранении денежных средств на счете. Поскольку счет данной карты можно пополнять только на сумму проводимой операции, а остальные средства хранить на Сберегательном счете, либо же на счете зарплатной или других карт. Переводы на счет Интернет-карты можно осуществлять дистанционно, с помощью таких сервисов как Контакт-Центр или Интернет-банкинг.

«Сегодня использование Интернет-карт является одним из самых удобных и безопасных сервисов для клиентов – активных пользователей сети Интернет. Ведь имея платежную Интернет-карту и доступ к Интернету, нет необходимости задумываться о том, где найти отделение банка или платежный терминал для того, чтобы оплатить необходимую услугу, сервис или покупку с минимальной комиссией и минимальными потерями», - отмечает Андрей Рощин, Директор департамента розничного бизнеса.

Для того чтобы в полной мере оценить все преимущества Интернет-карты, Вам необходимо просто стать ее держателем.

С подробной информацией об Интернет-карте Вы можете ознакомиться на сайте www.btabank.ua, а также в Контакт-Центре Банка по телефону 0-800-30-45-45.

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