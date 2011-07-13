Сотрудники «Киевской крепости» призывают Киевсовет проголосовать за передачу музея в государственную собственность

Киев. 13 июля. УНИАН. Сотрудники национального историко-архитектурного музея-заповедника «Киевская крепость» призывают депутатов Киевсовета проголосовать за передачу музея в государственную собственность.

Об этом сотрудники музея сообщили на пресс-конференции в УНИАН на тему «Как подготовка к Евро-2012 уничтожает памятники культуры Киева».

По словам директора музея Вячеслава КУЛИНИЧА, 14 июля сессия Киевсовета должна рассмотреть вопрос о передаче музея в государственную собственность.

«Некоторые чиновники Киевского городского совета не хотят отпускать нас, и различными путями затягивают это решение», - сказал он.

Директор музея отметил, что согласно действующему законодательству музей как национальное заведение должен быть передан в управление Министерства культуры Украины, а его целостный имущественный комплекс - в государственную собственность.

В.КУЛИНИЧ напомнил, что указ Президента Украины о предоставлении музею статуса национального был издан в 2007 году.

По словам В.КУЛИНИЧА, музей из-за недостатка финансирования уже два года не может обеспечить охрану.

Он также отметил, что музей разрушается, поскольку КГГА уже четыре года не финансирует расходы на реставрацию, ремонт и содержание памятников крепости.

«Главный аргумент некоторых чиновников КГГА относительно отсутствия финансирования: вы уже не наши, потому что вы национальные. И в то же время Министерство культуры Украины не в состоянии финансировать нас, потому что мы еще не переданы в государственную собственность и сферу его управления», - сказал он.

В.КУЛИНИЧ также отметил, что НСК «Олимпийский», который находится рядом с музеем, «захватил около 2 га земельных участков музея», на которые он имеет акт на право постоянного пользования. Сейчас на этом участке проводятся строительные работы. «Согласно действующему законодательству, никто не имеет права вкладывать средства в чужой земельный участок, что делает стадион с нашим земельным участком», - отметил директор музея.

По его словам, готовится захват еще 0,7 га музея частной фирмой.

«Положительное голосование является последним шансом для музея, когда финансирование его может быть учтено в государственном бюджете 2012 года», - добавил В.КУЛИНИЧ.