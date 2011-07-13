УПЦ Киевского патриархата выступает за предоставление всем конфессиям равных возможностей в организации похорон

Киев. 13 июля. УНИАН. Украинская православная церковь Киевского патриархата будет отстаивать позицию относительно предоставления всем конфессиям равных возможностей в организации похорон и консультировании граждан по этому вопросу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Информационного управления Киевской патриархии епископ Евстратий (ЗОРЯ), комментируя намерение Киевсовета рассмотреть на ближайшей сессии проект решения о выделении Свято-Ильинскому приходу УПЦ Московского патриархата в аренду помещений в местах оформления заказов на ритуальные услуги для “предоставления гражданам бесплатных консультаций по вопросам православного отпевания и поминания умерших”.

По его словам, немногим более полугода назад уже были подобные попытки “установить определенную монополию, а именно через письмо, которое было отправлено из УПЦ Московского патриархата предыдущему руководителю Управления ритуальных услуг господину ГОРОВОМУ со списком лиц, которые, по мнению представителей МП, не имеют права совершать захоронение по православному обряду и не являются священнослужителями, и с просьбой не допускать этих лиц к тому, чтобы они осуществляли такие религиозные обряды”.

«На это письмо была наложена резолюция ГОРОВОГО, в связи с чем священников УПЦ КП, которые, в частности, были в этом списке, начали удалять из мест заказов на ритуальные услуги… Тогда о ситуации было информировано общество и соответственно было дано разъяснение, что не может быть наложен подобный запрет, и таким образом установить монополию одной конфессии не удалось”, - отметил Е.ЗОРЯ.

Он отметил, что депутаты Киевсовета завтра должны принять правильное решение, которое будет учитывать интересы киевлян, “которое не будет разжигать вражду, разжигать противостояние и будет учитывать ту сложившуюся конфессиональную ситуацию, где действуют разные конфессии”.

“Мы поддерживаем идею предоставления помещений представителям духовенства, но просим, чтобы они были предоставлены на основе равенства”, - подчеркнул Е.ЗОРЯ.

На вопрос, что будет делать церковь, если столичные депутаты завтра утвердят подготовленный проект решения, он ответил: “Мы это публично будем обжаловать, сделаем соответствующее заявление средствам массовой информации. Это первое. Второе – будем обращаться к киевской власти с просьбой пересмотреть решение. Потому что голосование в Киевсовете – это одно, но решение должно быть подписано Киевским городским председателем и реализовано киевской городской властью, то есть КГГА, и поэтому мы будем ко всем этим инстанциям апеллировать с просьбой не реализовывать такое решение, как решение, которое противоречит украинскому законодательству, которое нарушает равенство конфессий, которое становится источником межконфессионального непонимания и только разжигает вражду”.

По словам Е.ЗОРИ, отдельно будут обращения к депутатам Киевсовета. “Мы уже провели соответствующую работу с депутатами, мы их информировали, очень многих, о том, какова позиция, и мы надеемся, что завтра этот вопрос, все же если и будет рассмотрен, то лишь в положительном ключе, а возможно, будет отложен для того, чтобы было принято взвешенное и комплексное решение”, - отметил представитель УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, проект решения, которым Свято-Ильинский приход Украинской православной церкви Московского патриархата может получить в местах оформление заказов на ритуальные услуги, в том числе на кладбищах Киева, в аренду помещения для проведения консультаций относительно ритуала захоронения, вынесен на сессию Киевсовета 14 июля.

12 июля Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма решила обратиться к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой дать поручение соответствующим управлением подготовить проект решения, который обеспечит равные возможности гражданам в доступе к организации похорон согласно ритуалу конфессии, к которой они относятся.

«Киевсовет планирует принять решение, которое предоставляет существенные преимущества одной конфессии – УПЦ МП, чего, безусловно, нельзя допустить», - заявил председатель комиссии Александр БРИГИНЕЦ. Он выразил надежду, что КГГА и Киевсовет поддержат решение комиссии и учтут мнение священников, чтобы из-за того или иного необдуманного решения не были нарушены права киевлян.Киев. 13 июля. УНИАН. Украинская православная церковь Киевского патриархата будет отстаивать позицию относительно предоставления всем конфессиям равных возможностей в организации похорон и консультировании граждан по этому вопросу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Информационного управления Киевской патриархии епископ Евстратий (ЗОРЯ), комментируя намерение Киевсовета рассмотреть на ближайшей сессии проект решения о выделении Свято-Ильинскому приходу УПЦ Московского патриархата в аренду помещений в местах оформления заказов на ритуальные услуги для “предоставления гражданам бесплатных консультаций по вопросам православного отпевания и поминания умерших”.

По его словам, немногим более полугода назад уже были подобные попытки “установить определенную монополию, а именно через письмо, которое было отправлено из УПЦ Московского патриархата предыдущему руководителю Управления ритуальных услуг господину ГОРОВОМУ со списком лиц, которые, по мнению представителей МП, не имеют права совершать захоронение по православному обряду и не являются священнослужителями, и с просьбой не допускать этих лиц к тому, чтобы они осуществляли такие религиозные обряды”.

«На это письмо была наложена резолюция ГОРОВОГО, в связи с чем священников УПЦ КП, которые, в частности, были в этом списке, начали удалять из мест заказов на ритуальные услуги… Тогда о ситуации было информировано общество и соответственно было дано разъяснение, что не может быть наложен подобный запрет, и таким образом установить монополию одной конфессии не удалось”, - отметил Е.ЗОРЯ.

Он отметил, что депутаты Киевсовета завтра должны принять правильное решение, которое будет учитывать интересы киевлян, “которое не будет разжигать вражду, разжигать противостояние и будет учитывать ту сложившуюся конфессиональную ситуацию, где действуют разные конфессии”.

“Мы поддерживаем идею предоставления помещений представителям духовенства, но просим, чтобы они были предоставлены на основе равенства”, - подчеркнул Е.ЗОРЯ.

На вопрос, что будет делать церковь, если столичные депутаты завтра утвердят подготовленный проект решения, он ответил: “Мы это публично будем обжаловать, сделаем соответствующее заявление средствам массовой информации. Это первое. Второе – будем обращаться к киевской власти с просьбой пересмотреть решение. Потому что голосование в Киевсовете – это одно, но решение должно быть подписано Киевским городским председателем и реализовано киевской городской властью, то есть КГГА, и поэтому мы будем ко всем этим инстанциям апеллировать с просьбой не реализовывать такое решение, как решение, которое противоречит украинскому законодательству, которое нарушает равенство конфессий, которое становится источником межконфессионального непонимания и только разжигает вражду”.

По словам Е.ЗОРИ, отдельно будут обращения к депутатам Киевсовета. “Мы уже провели соответствующую работу с депутатами, мы их информировали, очень многих, о том, какова позиция, и мы надеемся, что завтра этот вопрос, все же если и будет рассмотрен, то лишь в положительном ключе, а возможно, будет отложен для того, чтобы было принято взвешенное и комплексное решение”, - отметил представитель УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, проект решения, которым Свято-Ильинский приход Украинской православной церкви Московского патриархата может получить в местах оформление заказов на ритуальные услуги, в том числе на кладбищах Киева, в аренду помещения для проведения консультаций относительно ритуала захоронения, вынесен на сессию Киевсовета 14 июля.

12 июля Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма решила обратиться к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой дать поручение соответствующим управлением подготовить проект решения, который обеспечит равные возможности гражданам в доступе к организации похорон согласно ритуалу конфессии, к которой они относятся.

«Киевсовет планирует принять решение, которое предоставляет существенные преимущества одной конфессии – УПЦ МП, чего, безусловно, нельзя допустить», - заявил председатель комиссии Александр БРИГИНЕЦ. Он выразил надежду, что КГГА и Киевсовет поддержат решение комиссии и учтут мнение священников, чтобы из-за того или иного необдуманного решения не были нарушены права киевлян.