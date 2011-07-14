Власть не готова выполнять закон о доступе к публичной информации - эксперты

Киев. 14 июля. УНИАН. Власть не готова выполнять Закон Украины «О доступе к публичной информации», который вступил в действие два месяца назад.

Об этом сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор проектов ОО «Центр UA» Светлана ЗАЛИЩУК.

Она отметила, что часто чиновники занимаются отписками, а во многих случаях откровенно игнорируют положения закона, трактуют их по собственному усмотрению или нарушают.

Среди наибольших проблем имплементации данного закона С.ЗАЛИЩУК назвала нарушение Кабинетом министров указа Президента, а также части 4 заключительных положений закона, обязывающих правительство до 9 июля привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с упомянутым законом, обеспечить их выполнение органами исполнительной власти, внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующие законопроекты.

Юрист Института массовой информации Роман ГОЛОВЕНКО заметил, что закон применяется половинчато, и далеко не всегда можно получить информацию, на которую граждане имеют право.

«К сожалению, у чиновников нет стимула применять закон в полной мере и хотя бы ознакомиться с ним, чтобы граждане могли эффективно использовать доступ к публичной информации», - сказал он.

Как отметил Р.ГОЛОВЕНКО, правительство только вчера утвердило предельные расходы на копирование и печатание информации, которая предоставляется, хотя это не было самым ключевым вопросом.

«По закону, если расходы не установлены, то информация предоставляется бесплатно, то есть для гражданина вчерашнее решение Кабмина мало что изменило. Вместе с тем, есть много вопросов, как организовать процедуру рассмотрения информационных запросов в органах власти», - добавил он.

При этом Р.ГОЛОВЕНКО отметил, что есть и положительные сдвиги в выполнении данного закона.

По словам журналиста интернет-издания «Украинская правда» Мустафы НАЙЕМА, представители СМИ намереваются подать в суд на Аппарат Верховной Рады Украины в связи с отказом предоставить налоговые декларации депутатов по соответствующим запросам.

Он напомнил, что Аппарат ВР отказался предоставить декларации о доходах народных депутатов, ссылаясь на то, что они содержат персональные данные.

«Очевидно, что мы не требовали домашний адрес народных депутатов, нас не интересует их состав семьи и где они прописаны, нас интересуют их доходы. Эта информация не является персональными данными, потому Верховная Рада была обязана предоставить нам эти данные, вычеркнув домашние адреса. Потому мы считаем необходимым подать в суд», - сказал М.НАЙЕМ.

Как сообщила С.ЗАЛИЩУК, общественные организации с целью усиления контроля над органами власти начинают новую всеукраинскую кампанию по получению налоговых деклараций от руководителей областей и проведению расследований соответствия задекларированных доходов чиновников их реальным состояниям.