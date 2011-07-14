Органы самоорганизации населения считают, что должны быть включены к формам непосредственной демократии

Киев. 14 июля. УНИАН. Органы самоорганизации населения (СОН) подчеркивают важность внесения изменений в Конституцию Украины, которые будут предусматривать включение этих органов наряду с другими к формам непосредственной демократии.

Об этом сказал и.о. председателя ВГО „Ассоциация содействия самоорганизации населения” Андрей КРУПНИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 9-10 июля в Кировограде состоялась шестая всеукраинская научно-практическая конференция «Регламентация вопросов самоорганизации населения законодательством Украины», на которой была принята резолюция, один из пунктов которой - о важности таких изменений к Основному Закону.

Директор программы «Усиление влияния гражданского общества» Международного фонда «Возрождение» Алексей ОРЛОВСКИЙ отметил, что в усовершенствовании нуждаются и другие законодательные акты государства.

Так, он напомнил, что 11 июля исполнилось 10 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Закона “Об органах самоорганизации населения”.

По словам А.ОРЛОВСКОГО, тогда это был выдающийся шаг для развития самоуправления в Украине, однако после этого закон не совершенствовался, и сегодня много норм являются нелогичными и даже противоречат Конституции.

А.ОРЛОВСКИЙ подчеркнул важность принятия новой редакции закона.

Он заметил, что именно поэтому на конференции было уделено много внимания необходимости внесения изменений в этот и другие законы и лоббирование их принятия в парламенте.

Кроме вышеприведенных документов, ассоциация будет предлагать профильному комитету Верховной Рады свои варианты законопроектов, в том числе изменения в Налоговый кодекс, которые четко закрепляют неприбыльный статус органов самоорганизации населения, проект Закона "Об общем собрании (конференции) членов территориального общества по месту жительства", а также комплекс изменений по вопросам самоорганизации населения в более чем 20 законов, которые разработаны экспертами ассоциации, предварительно рассмотрены на региональных круглых столах в Киеве, Львове, Луганске и в Одессе, и обсуждены на конференции в Кировограде.

Также на конференции было принято решение инициировать проведение парламентских слушаний по вопросу комплексного законодательного обеспечения создания и деятельности органов самоорганизации населения в Украине.

А.КРУПНИК подчеркнул, что кроме внесения изменений в законодательство и налаживание сотрудничества с органами государственной власти важным направлением работы является построение в Украине самих органов самоорганизации населения.

Поэтому, по его словам, конференция приняла решение продолжить работу научных работников - членов ассоциации с включения вопросов создания и деятельности органов СОН в учебные курсы магистров государственного управления и разные формы повышения квалификации государственных служащих и служащих местного самоуправления в системе Национальной академии госуправления.

Наряду с усовершенствованием законодательства, которое регламентирует создание и деятельность органов СОН, необходимо концентрировать внимание на улучшении нормативно-правового обеспечения этих органов на локальном уровне путем отработки и распространения: типичного положения об органах самоорганизации населения - отдельно для городов, сел и поселков; статей уставов территориальных обществ, которые содержат нормы содействия самоорганизации и участии органов СОН в управлении; модельных изменений к регламентам местных советов и их исполкомов; положений о делегировании органам СОН местным советом части собственных полномочий и т. п.

А.КРУПНИК сообщил, что было принято решение поддержать инициативу киевской городской организации ассоциации относительно создания национального профсоюза работников самоорганизации населения для защиты их трудовых и социальных прав. Ассоциации надлежит активизировать работу по формированию собственной информационной сети, подготовить меморандум об информационном сотрудничестве органов самоорганизации населения, ОСМД, СМИ, других институтов гражданского общества, начать создание всеукраинской сети информационно-ресурсных центров в разных регионах Украины.