Создание ОСМД должно сопровождаться формированием госфонда для финансовой поддержки объединений – Кучеренко

Киев. 14 июля. УНИАН. Процесс создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) должен сопровождаться формированием государственного фонда для финансовой поддержки объединений в вопросе первого капитального ремонта домов.

Такое мнение высказал председатель Фонда поддержки региональных инициатив, министр ЖКХ 2007-2010 гг. Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Я сейчас констатирую, без колоссальной финансовой поддержки со стороны государства этот процесс (создания ОСМД – УНИАН) обречен. Он (процесс – УНИАН) должен сопровождаться – это записано в программе реформирования (ЖКХ – УНИАН), это записано в программе Президента – созданием специального фонда, который со стороны государства будет обеспечивать финансирование и выполнение обязательств по первому капитальному ремонту», - говорит А.КУЧЕРЕНКО.

По его словам, первый капитальный ремонт «надо рассматривать в контексте тепло- и энергомодернизации, термомодернизации этого дома». «В первую очередь, это приведет к сокращению теплорасходов этого дома и сократит потенциальное начисление на нас с вами. То есть, это инвестиционно привлекательный проект», - говорит он

Кроме того, экс-министр ЖКХ считает необходимым разработку госпрограммы по модернизации жилищного фонда: «Я уверен, учитывая опыт Казахстана, учитывая опыт Российской Федерации, что должна быть срочно разработана государственная программа модернизации жилищного фонда. Не только строительство нового, потому что мы на сегодня сконцентрировались только над тем, что надо строить новое… у нас жилищный фонд с каждым годом все ветшает и ветшает и надо заниматься модернизацией этого старого (жилищного фонда – УНИАН), в котором живет две трети, наверное, населения Украины». А.КУЧЕРЕНКО отмечает, что в проекты модернизации жилищных фондов можно привлекать инвестиционные средства. «Программа модернизации жилищного фонда должна стать национальным приоритетом Украины. Для большой части населения страны это проблема почти выживания», - резюмировал он.

Также, по его мнению, на сегодня необходимо приравнять жилищно-строительные кооперативы (ЖБК) и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, по состоянию на май 2011 года в Украине было создано 12037 ОСМД. До конца года планируется создать еще 2,5 тыс. таких объединений, таким образом, их общее количество достигнет 14,5 тыс.